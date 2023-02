Jennifer Lopez „ofiarą” zepsutego filtra. Pokazała, jak wygląda naprawdę

J.Lo. nigdy nie ukrywała, że swoją idealną sylwetkę zawdzięcza tańczeniu, regularnym ćwiczeniom i zdrowym nawykom. Wokalistka wielokrotnie podkreślała, że swoją świetlistą cerę zawdzięcza... oliwie z oliwek. Kilka razy wspomniała też, że nigdy nie poprawiała swojej urody. Jennifer Lopez przyznała również, że kiedy miała 23 lata, odmówiła przyjęcia botoksu, co sprawiło, że pozostała wierna naturalności do teraz i raczej nie zamierza tego zmieniać.

Jennifer Lopez przypadkiem ujawniła, jak wygląda bez filtra

Okazało się jednak, że gwiazda odrobinę mija się z prawdą, chociaż prawdopodobnie dalej nie skorzystała z usług chirurga. Lopez często reklamuje produkty do pielęgnacji twarzy. Zazwyczaj jej twarz nieskazitelna, ale na ostatnim nagraniu wokalistka ewidentnie użyła filtra poprawiającego stan cery i zwyczajnie ją wygładził, a także dodał blasku.

Na wideo J.LO. mówiąc, zbliżyła telefon do twarzy, a upiększający filtr przestał działać. Na idealnie gładkiej twarzy pojawiły się niedoskonałości. Gwiazda szybko to zauważyła i odsunęła aparat, jednak mówiła dalej i nic nie dała po sobie poznać.

Wiernym fanom nic jednak nie umknie. W komentarzach od razu pojawiły się głosy, że celebrytka reklamuje produkty na poprawienie kondycji cery, a tak naprawdę używa filtrów wygładzających. Internauci zauważyli też, jak szybko Jennifer Lopez cofnęła się, kiedy filtr przestał działać. Celebrytka wykonała wówczas tak dynamiczny ruch, że trudno było tego nie zauważyć.

„Ona sprzedaje produkty do pielęgnacji skóry, oczywiście, że używanie filtrów jest złe”; „Jak szybko się cofnęła, gdy filtr przestał działać!”; „Ale odskoczyła, gdy się zorientowała”; „Kiedy mówi wszystkim, że to oliwa z oliwek, a tak naprawdę to filtry” – pisali komentujący nagranie.

