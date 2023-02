Jest wyrok ws. Barbary Kurdej-Szatan. Chodzi o wpis o Straży Granicznej

Barbara Kurdej-Szatan na początku listopada 2021 roku zamieściła na Instagramie wpis, który odbił się szerokim echem w mediach. Była to emocjonalna reakcja aktorki na nagranie, zarejestrowane na granicy polsko-białoruskiej, a dokładnie w Usnarzu Górnym. Na wideo było widać, jak kobiety z płaczącymi dziećmi na rękach szarpią się najprawdopodobniej z funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy patrolują polską granicę. W tle było słychać krzyki oraz płacz dzieci. To do tego stopnia wstrząsnęło artystką, że we wpisie na Instagramie nazwała mundurowych „maszynami bez mózgów” oraz „mordercami”.

Barbara Kurdej-Szatan z zarzutami

Aktorka usłyszała zarzut, że 4 listopada zniesławiła Straż Graniczną i jej funkcjonariuszy. Podczas przesłuchania złożyła obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznała się do winy. Później do organów sprawiedliwości wpłynął akt oskarżenia, a celebrytka wyznała, że dowiedziała się o tym z mediów, bo nikt jej nie poinformował. W związku z całą sprawą celebrytka straciła angaż w serialu TVP M jak miłość.

Wyrok ws. Barbary Kurdej-Szatan

Później Sąd Rejonowy w Pruszkowie rozpatrzył sprawę i umorzył ją, z czym nie zgodziła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Jej przedstawiciele od razu informowali, że zamierzają się odwoływać. Podkreślali też, że wypowiedź aktorki, mimo że emocjonalna, to nie mieściła się w granicach wolności słowa.

Teraz organ sprawiedliwości kolejny raz rozpatrzył sprawę, ale podtrzymał swoją decyzję. Z informacji PAP wynika, że sprawa została umorzona, a wyrok tym razem jest prawomocny.

