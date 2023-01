Jerzy Stuhr stanie przed sądem. Jest termin rozprawy

Jerzy Stuhr, popularny aktor, został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu. Według doniesień gwiazdor w październiku 2022 roku potrącił motocyklistę, a potem próbował uciec z miejsca zdarzenia. Sam aktor zaprzeczał potem tym informacjom. „Fakt” dotarł w końcu do zeznań ofiary, Sławomira G., który – jak się okazało – całą sytuację nagrał kamerą, którą miał na kasku.

Sławomir G. relacjonował dalej, że po uderzeniu Stuhr nie zatrzymał się. Motocyklista zaczął go gonić. Mężczyzna powiedział Stuhrowi, że wszystko ma nagrane i zamierza zadzwonić na policję. Wtedy podobno aktor znów próbował uciec. Sławomir G. po raz kolejny musiał go ścigać. Zeznania ofiary są wstrząsające. Mówił, że gdy kolejny raz zajechał drogę kierowcy, ten próbował w niego wjechać i go zepchnąć. Do zarzutów tych oficjalnie nie odniósł się sam Stuhr.

Jest termin pierwszej rozprawy Jerzego Stuhra

Stuhr został na razie oskarżony tylko o jazdę pod wpływem alkoholu, za co grozi kara grzywny lub ograniczenie albo pozbawienie wolności do dwóch lat. Stracił też prawo jazdy. Mimo że aktor chciał dobrowolnie poddać się karze – przyznał, że wypił trochę wina, a później jechał na wywiad i nie zauważył, że zahaczył motocyklistę. Artysta tłumaczył, że zapomniał o umówionym spotkaniu i dlatego sięgnął po alkohol.

Policja jednak nie zgodziła się na tę propozycję i postanowili dokładnie zbadać wątek. Teraz do sieci trafił termin pierwszej rozprawy przeciwko gwiazdorowi. Rozprawa przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy odbędzie się 1 marca 2023 roku.

Czytaj też:

QUIZ. Podchwytliwe pytania z „Milionerów”. Sprawdź swoją wiedzęCzytaj też:

Niepokojące nagranie z Britney Spears obiegło sieć. Piosenkarka dosadnie odpowiada