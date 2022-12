TVP zapytało widzów o Sylwestra Marzeń. Takich odpowiedzi nikt się pewnie nie spodziewał

„Jeszcze Najman i będzie komplet”; „Jakich marzeń, toć to porażka”; „Oho! Zaczyna się. Jedne i te same. Hit” – to jedne z łagodniejszych wpisów, jakie pojawiły się w tym tygodniu na profilach TVP po tym, jak telewizja publiczna ogłosiła gwiazdy Sylwestra Marzeń 2022/2023 w Zakopanem. Internauci najczęściej narzekali na to, że znów zobaczą w tym roku na scenie Zenona Martyniuka. Oczywiście z drugiej strony pojawiły się także głosy, że „bez Zenka nie ma sylwestra”.

Przypomnijmy, w tym roku w Zakopanem zobaczymy między innymi Edytę Górniak, Sławomira i Kajrę, Zenona Martyniuka, Thomasa Andersa, zespół Weekend, Sarę James, Marinę Łuczenko-Szczęsną czy Maję Hyży. Z informacji Wirtualnych Mediów wynika ponadto, że widzowie usłyszą jeszcze jedną lub dwie dodatkowe zagraniczne gwiazdy, których nazwiska nie zostały jeszcze ogłoszone.

Tego właśnie dotyczy post, który zamieściła w mediach społecznościowych Telewizja Polska. Opublikowała grafikę, na której widzimy gwiazdy zeszłorocznych imprez sylwestrowych, w tym Natalię Oreiro czy Jasona Derulo. I tak rozgorzała dyskusja.

Beyonce i Shakira na Sylwestrze Marzeń 2023?

Już w pierwszym wpisie jeden z internautów stwierdza, że „z pewnością nie Zenka”, nazywając jego głos „kozim”. Część osób stwierdziła, że chętnie zobaczyliby ponownie Natalię Oreiro, a inni, że Thomas Anders z Modern Talking to „najlepszy wybór”. „Przecież podali że będzie Dua Lipa” – napisała jedna z internautek, jednak kolejna wyprowadziła ją z błędu. Widzowie Sylwestra Marzeń wymieniali też artystów takich jak Beyonce, Shakira czy Sting. Wśród odpowiedzi znalazł się też zespół metalowy Ramstein.

Steczkowska ulubienicą widzów? Walka o „Ranczo” w komentarzach

Pod wpisem rozpętało się też kilka dyskusji. „Może nie życzyłbym sobie gwiazdy, ale oddanie tych 2,5 miliardów złotych podatnikom. To byłby prawdziwy cud świąteczny” – napisał jeden z internautów. „Napisz to samo do TVN-u i Polsatu” – odpowiadała broniąca TVP kobieta. Inny wątek dotyczył z kolei serialu „Ranczo”, który ma zostać usunięty z Netfliksa. „Pozwólcie przywrócić Ranczo na platformę Netflix”; „Ranczo musi zostać na Netfliksie” – czytamy.

Tymczasem wieczorem w piątek TVP zamieściła nową grafikę, którą promuje Sylwestra Marzeń. Tym razem gości na niej Justyna Steczkowska. I chociaż pod fotką pojawiło się kilka niepochlebnych komentarzy, po wpisach stwierdzić można, że widzowie TVP znacznie chętniej zobaczą tę artystkę w Zakopanem, niż ogłoszone wcześniej gwiazdy.

