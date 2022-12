Koniec batalii o majątek Krystyny Sienkiewicz. Znamy wyrok sądu

W sądzie wreszcie zapadł wyrok dotyczący spadku po Krystynie Sienkiewicz. Mimo że zmarła aktorka przepisała go Kubie Sienkiewiczowi, wokaliście zespołu Elektryczne Gitary, to prawo do dziedziczenia rościła sobie także adoptowana córka artystki. Co postanowiono?

Krystyna Sienkiewicz zmarła w nocy z 11 na 12 lutego w 2017 roku. Miała 81 lat. Trzy lata wcześniej artystka przeszła udar mózgu, a później okazało się, że ma czerniaka oka. Aktorka teatralna, filmowa i pisarka, zmarła na skutek komplikacji spowodowanych infekcją układu oddechowego. Cały swój majątek aktorka zapisała Kubie Sienkiewiczowi, wokaliście zespołu Elektryczne gitary, a prywatnie ojcu Kasi i Jacka Sienkiewiczów, którzy tworzą duet Kwiat Jabłoni. Ostatnia wola Krystyny Sienkiewicz nie została jednak uszanowana przez całą rodzinę gwiazdy. Rozpoczęła się batalia sądowa, w której poza bratankiem artystki brała udział jego siostra Anna oraz adoptowana córka aktorki Julia Przyłubska. Krystyna Sienkiewicz gorzko o adoptowanej córce Relacje adoptowanej pociechy oraz gwiazdy nie był najlepsze. Przez lata nie miały kontaktu, a Sienkiewicz nie ukrywała, że wiele razy miała wątpliwości, czy dobrze zrobiła, adoptując dziecko. Chciała mnie zabić. Przychodziła pod dom, wykrzykiwała. Czasem żałuję, że ją adoptowałam. Wiele w nią włożyłam miłości, energii, kupiłam mieszkanie. Skończyła kurs modelek, fryzjerski, manikiuru, pedikiuru, wszystko, co chciała, ale nigdzie długo miejsca nie zagrzała – powiedziała w rozmowie z „Dobrym Tygodniem”. Z tego powodu artystka zdecydowała się wykluczyć Przyłubską z dziedziczenia majątku. Kto otrzymał majątek Krystyny Sienkiewicz? W czerwcu odbyła się ostatnia rozprawa dotycząca niemałego majątku oraz domu na warszawskich Bielanach Krystyny Sienkiewicz. Wyrok uprawomocnił się we wrześniu, a sąd zdecydował, że to ostatnia wola gwiazdy jest najważniejsza. – Sprawa się prawomocnie zakończyła. Zgodnie z tym orzeczeniem Jakub Sienkiewicz w całości uzyskał spadek po ciotce Krystynie Sienkiewicz – powiedział „Faktowi” mecenas Adam Bratkowski, prawnik lidera Elektrycznych Gitar. Czytaj też:

