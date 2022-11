Jakie wykształcenie mają polskie WAGs? Od inżyniera po szkołę muzyczną

Anna Lewandowska



Najpopularniejszą polską przedstawicielką WAGs jest bez wątpienia Anna Lewandowska. Gwiazda nie jest jednak tylko żoną dumy narodowej Roberta Lewandowskiego, ale też świetną biznes woman. Mama Klary i Laury jest absolwentką warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Zdobyła zawód menadżera sportu oraz specjalistki do spraw żywienia. W 2013 roku została magistrem, ale skończyła też studia podyplomowe.



Marina Łuczenko-Szczęsna



Drugą równie popularną w Polsce WAG jest Marina Łuczenko. Zanim związała się z Wojciechem Szczęsnym, była już znaną wokalistką. Celebrytka jest absolwentką szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu.



Sara Boruc



Sara Boruc, żona piłkarza Artura Boruca oraz matka jego dzieci, studiowała dziennikarstwo, jednak jej przygoda z tą profesją zakończyła się na licencjacie. Obecnie jest związana z branżą modową.



Celia Jaunat



Zupełnie inne plany zawodowe miała także Celia Jaunat. Wybranka Grzegorza Krychowiaka na uniwersytecie w Bordeaux studiowała zarządzanie i marketing. Ostatecznie zajęła się malowaniem i modelingiem.



Marta Glik



Marta Glik, która jest żoną Kamila Glika, razem z mężem skończyła studia pierwszego stopnia w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej.



Paulina Piątek



Żona Krzysztofa Piątka Paulina skończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.



Lila Lityńska



Lila Lityńska, czyli partnerka Sebastiana Walukiewicza, zdecydowała się na filologię angielską.



Maja Mocydlarz



Wyjątkowo ambitnym wykształceniem może się poszczycić Maja Mocydlarz, partnerka Bartosza Bereszyńskiego. Obecnie odnajduje się w roli influencerki, ale ma za sobą studia licencjackie z zakresu politologii oraz stosunków międzynarodowych. Na drugim kierunku zdobyła też tytuł magistra. To jednak nie koniec: Mocydlarz jest też magistrem z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.



Agata Dębska



Agata Dębska, partnerka Jakuba Modera, ukończyła studia magisterskie z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.



Matilde Rossi



Serce Łukasza Skorupskiego należy do Matilde Rossi. Mimo ambitnych początków dziewczyna obecnie spełnia się jako influencerka. Wcześniej Rossi pracowała w gabinecie stomatologicznym swojego ojca i studiowała biologię.



Olga Hassan-Bartz



Dziewczyną Kamila Jóźwiaka jest Olga Hassan-Bartz. Obecnie wybranka sportowca studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji.



Oliwia Żurek



Oliwia Żurek prywatnie jest dziewczyną Damiana Szymańskiego. W kwestii edukacji dokonała ambitnego wyboru. Żurek jest studentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.



Aleksandra Płacheta



Prawo to dość popularny kierunek wśród wybranek polskich piłkarzy. Do studentek tej profesji należy także Aleksandra Płacheta, prywatnie żona Przemysława Płachety.



Zuzanna Subocz



Zuzanna Subocz prywatnie jest narzeczoną Pawła Dawidowicz. Wybranka piłkarza z wykształcenia jest inżynierem.



Claudia Kowalczyk



Nietypowe zajęcie wybrała ukochana Jakuba Kiwiora. Claudia Kowalczyk, która w sieci znana jest jako Claudia Redheaded, stała się promotorką i instruktorką twerku. Wcześniej skończyła dietetykę ze specjalizacją dietetyk sportowy. Kształciła się w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.



Laura Zielińska



Żona Piotra Zielińskiego Laura Zielińska jest absolwentką analityki medycznej.

