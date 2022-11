Joanna Jędrejek z „13 posterunku” zrezygnowała z show-biznesu. Jak wygląda?

Trudno uwierzyć, że premiera pierwszego odcinka serialu „13 posterunek” odbyła się w 1997 roku. Produkcja była emitowana tylko przez trzy lata, ale wyjątkowo zapadła Polakom w pamięć. To właśnie dzięki roli Cezarego Cezary Pazura stał się rozpoznawalny. Widzowie przypomnieli sobie też o Marku Perepeczko. W komedii mogliśmy oglądać również Agnieszkę Włodarczyk, Dorotę Chotecką, czy Aleksandrę Woźniak, o której dzisiaj mało kto pamięta.

„13 posterunek”. Grała seksowną policjantkę. Jak dzisiaj wygląda Jędrejek?

Joanna Jędrejek w serialu „13 posterunek” wcieliła się w rolę Andżeliki, starszej posterunkowej, która chętnie podkreślała swoje wdzięki. Nierzadko paradowała po komisariacie w samej bieliźnie, co zdecydowanie nie umykało widzom. Obecnie 52-latka skupiła się na grze w teatrze. Najczęściej można zobaczyć ją na deskach radomskiego Teatru Powszechnego. Mimo że zupełnie zniknęła z show-biznesu, to czasem pojawia się w serialach. Gościnnie wystąpiła w „M jak miłość” czy „Pierwszej miłości”. Fani mogli ją też zobaczyć na wielkim ekranie w „Córkach dancingu”.

Joanna Jędrejek w „Dzień Dobry TVN” wyznała jednak, że mimo że od roli Angeliki minęło 25 lat, to wciąż jest z nią kojarzona. – Zagranie w sitcomie bardzo silnie określa osobowość aktora. Robiłam wszystko, by nie dać się zamknąć w szufladzie, a że dostawałam ciągle propozycje podobnych ról, zdecydowałam się postawić na teatr, gdzie dzieje się wiele fantastycznych rzeczy – podkreśliła. Aktorka dodała, że wciąż się zdradza, że ktoś rozpozna ją na ulicy. – Jak robię zakupy w sklepie, to pan cmoka, albo jak zamawiam jedzenie, pan dostarcza do drzwi i mówi: Andżela. Muszę pozdrowić panów policjantów z komisariatu w Wołominie. Przez przypadek tam się znalazłam i pan mnie rozpoznał. Potraktowali mnie jak swoją – powiedziała na słynnej kanapie w śniadaniówce.

