Paulina Smaszcz znów komentuje związek Kurzajewskiego i Cichopek: Na pewno są na mnie wściekli

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po kilku miesiącach ukrywania swojego romansu, wreszcie przyznali, że są w związku. Para poniekąd została przystawiona do muru, bowiem była żona dziennikarza Paulina Smaszcz skomentowała zdjęcia aktorki wprost pisząc, że jest obecną partnerką ojca jej synów. Stacja TVP w odpowiedzi na doniesienia zaprosiła parę na antenę i zapewniła później, że wciąż będą prowadzić razem program „Pytanie na Śniadanie”. Mimo to wielu fanów, telewidzów czy osób z branży krytycznie odniosło się do tego krytycznie. Nie zabrakło negatywnych komentarzy. Nie tylko, kiedy aktorka pojawiła się gościnnie na antenie, chwaląc się swoimi umiejętnościami kulinarnymi, ale także kiedy wróciła jako prowadząca w duecie z Maciejem Kurzajewskim.

Paulina Smaszcz o relacji Kurzajewskiego i Cichopek. Padry ostre słowa

Główni zainteresowani nie komentują kolejnych plotek na swój temat, skupiając się na pracy. Paulina Smaszcz dalej jednak nie daje za wygraną. Ostatnio udzieliła wywiadu Monice Jaruzelskiej w programie „Gwiazdozbiór Jaruzelskiej”. Pod adresem byłego męża i jego nowej partnerki znów padło wiele nieprzychylnych słów. Przede wszystkim podkreśliła, że ich uczucie pojawiło się już dawno. – Powiedzmy sobie szczerze, to nie zaczęło się dwa lata po rozwodzie, to trwało o wiele, wiele dłużej. „Czar par” to był program, który spowodował ten ich wybuch namiętności. Natomiast zaskoczył mnie brak odwagi i brak ustalenia tych granic. Gdzie jest to, na co się umówiliśmy? Ja życzę Maćkowi z całego serca, niech będzie szczęśliwy i niech będzie, z kim chce – poinformowała.

W dalszej części wypowiedzi gwiazda przyznała, że cała ta sytuacja negatywnie wpłynęła na dzieci, a szczególnie wyznanie Kurzajewskiego na wizji, że „cudnie jest podróżować po Izraelu z osobą, którą się kocha”. – To tak jakby moich synów nie kochał i z nimi podróże nie były przepełnione miłością. To przykre, moi synowie to dokładnie tak odebrali – podkreśliła Smaszcz.

Paulina Smaszcz dodała też, że ma świadomość, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mogą być na nią wściekli. – Ja nie znam pani Katarzyny, więc ja nie umiem powiedzieć, jaka ona jest. Na pewno są na mnie wściekli, natomiast mnie nie obowiązuje układ z panią Katarzyną. Mnie obowiązuje układ z moim mężem, to, w jaki sposób przez dwa lata również go wspierałam bardzo – podkreśliła była partnerka Kurzajewskiego.

