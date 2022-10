Roksana Węgiel zniknęła z programu TVP. Teraz wyjaśnia: Cenie sobie bycie sobą

W 2021 roku Roksana Węgiel pojawiła się w show „You Can Dance – Nowa Generacja” w roli współprowadzącej show. Teraz w wywiadzie opowiedziała o tym, dlaczego postanowiła zakończyć tę przygodę w TVP. Przyznała, że po prostu nie czuła się dobrze w roli prowadzącej i lepiej odnajduje się na scenie jako piosenkarka„.

– Oczywiście fajny format, super dzieciaki, ale scenariusz i gotowe teksty to nie dla mnie, ja wolę spontaniczność i zawsze cenię sobie bycie sobą – podkreśliła młoda artystka.

Roksana Węgiel: Pracowałam prawie 24 godziny na dobę

Przy okazji Węgiel nie ukrywała, że dużo pracowała, aby jej kariera wyglądała tak, jak teraz. – Pracowałam non-stop. Cały dzień, nieraz od godziny piątej do drugiej, trzeciej w nocy. 24 godziny na dobę prawie. Czasami nie miałam nawet dnia wolnego w miesiącu – mówiła. Organizm odreagowywał to, bo potrzebował regeneracji. A ja jestem osobą, która nie wie do końca, kiedy powiedzieć stop. Jak coś się dzieje, to chcę działać! Jestem ambitna i lubię to, co robię, więc ciężko było mi znaleźć ten balans. Teraz jest już lepiej – dodała.

