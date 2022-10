Żona Michała Wiśniewskiego narzeka na ciążę. „Miało być pięknie, a czuję się fatalnie”

Michał Wiśniewski poślubił Polę Wiśniewską w kwietniu 2020 roku. To piąta żona celebryty. Ostatnio para zdecydowała się odnowienie przysięgi małżeńskiej podczas 50. urodzin gwiazdora.

Pola Wiśniewska obecnie spodziewa się kolejnego dziecka. To druga pociecha, której doczeka się z Michałem Wiśniewskim poza niespełna dwuletnim synkiem Falco Amadeuszem. Maluch, który przyjdzie niedługo na świat, będzie szóstą pociechą dla celebrytki. Zanim wyszła za gwiazdora, doczekała się czwórki dzieci w wieku: 19, 14, 10 i 8. Kobieta nie pokazuje ich w mediach społecznościowych, tłumacząc to ich prośbą o zachowanie anonimowości.

Dziecko będzie też szóstą pociechą dla Michała Wiśniewskiego. Ma już piątkę dzieci z poprzednich małżeństw. Najstarszych – Fabienne i Xaviera matką jest Mandaryna. Córki Etienette i Viviennne są owocem małżeństwa z Anną Świątczak. Pociecha, której matką jest Pola Wiśniewska, to piąte dziecko gwiazdora.

Pola Wiśniewska zdradza, jak się czuje w ciąży

Kilka dni po ogłoszeniu dobrej wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych, Pola Wiśniewska znów zabrała głos. Gwiazda zdradziła, że nie jest w najlepszej formie. „Szczerze? Miało być pięknie a czuję się fatalnie” – zaczęła. Dodała też z czym dokładnie musi się mierzyć. „Męczą mnie mdłości, nastrój woła o pomstę do nieba, sił zupełnie brak. Dobrze nie jest” – podkreśliła. Wiśniewska do postu dołączyła zdjęcie swojego synka Falco Amadeusza, który radośnie się uśmiecha. Maluch jest na fotografii z psem. „Ale kiedy widzę ten mały uśmiech to jakby mi lepiej” - wyznała.

instagramCzytaj też:

„Doda. 12 kroków do miłości”. Kolejny uczestnik zdradził szczegóły produkcji