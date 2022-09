Anna Mucha w programie „MasterChef”. „Zmysły pobudzone”

Poziom 11. edycji programu „MasterChef” jest bardzo wysoki. Uczestnicy, którzy są oceniani przez jury w składzie: Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran, walczą o kulinarną podróż do Włoch, gdzie dowiedzą się, kto wygrał 100 tys. złotych i możliwość wydania własnej książki kucharskiej.

Anna Mucha w „MasterChef”. „Zmysły pobudzone”

W niedzielę 18 września, w 3. odcinku nowego sezonu „MasterChefa”, jako gość specjalny pojawiła się czwarta jurorka – Anna Mucha. Aktorka znana jest od ponad roku także z tego, że na Instagramie dzieli się ze swoimi obserwatorami kulinarnymi recenzjami. Odwiedza różne restauracje – te bardziej ekskluzywne jak i zwykłe budki z kurczakiem, aby polecić dobrą kuchnię swoim fanom. „My z Magdą Gessler razem…! 10000% kobiecości, zmysły pobudzone, rozbuchane apetyty i ego, siła i energia kilku elektrowni atomowych. A przede wszystkim pewność, że musi być smacznie i wesoło!” – pisała Mucha przed tym, jak pojawiła się w programie.

Mucha krytykuje uczestniczkę „MasterChefa”

W konkurencji eliminacyjnym nowego odcinka popularnego programu TVN, zawodnicy wykonać musieli jak najwięcej dań z makaronem. Liczyła się zatem nie tylko jakość podawanych posiłków, ale też ilość.

Danie jednej z uczestniczek szczególnie nie przypadło do gustu znanej aktorce. Jasno zakomunikowała jej, że „nie jest dobrze”. – To danie jest porażająco niedbale zaserwowane. Jest brzydkie, nie jest apetyczne. Puree jest niedobre, warzywa niedobre. To, co jest dobre, to fakt, że ten produkt jako ryba jest bardzo dobra – mówiła.

Jak co odcinek, jeden z kucharzy musiał opuścić kuchnię MasterChefa. Uczestniczce, której danie nie przypadło do gustu aktorce, udało się jednak zachować „fartuch”. Tym razem z programem pożegnał się Tomek, ale nie decyzją jurorów. Postanowił zrezygnować ze względu na swój stan zdrowia.

