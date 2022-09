Łukasz Nowicki poprowadzi nowy teleturniej na kanale TVP

„Giganci Nauki” to naukowy teleturniej oparty na oryginalnym formacie TVP, który będzie połączeniem emocji, zabawy i edukacji z misją popularyzacji nauki. Każdy odcinek to jeden temat i jeden zwycięzca, który najtrafniej odpowie na pytania przygotowywane przez ekspertów, dziennikarzy i konkurentów. Dla zawodników to emocjonująca rywalizacja, dla widzów – pełna wyzwań przygoda z zagadkami naukowymi w tle. Na zwycięzcę teleturnieju czeka tytuł Giganta Nauki i nagroda 20 tys. zł.

„Giganci Nauki”. Zasady programu

Teleturniej będzie składał się z 3 rund oraz finału. Zasady poszczególnych rund różnią się od siebie, a punkty zdobyte na poszczególnych etapach, są sumowane. Gospodarzem programu jest Łukasz Nowicki. Jesienią uczestnicy zmierzą się z tematami: „Podbój kosmosu”, „Nobliści”, „Ignacy Łukasiewicz. Od lampy naftowej do napędu elektrycznego”, „Wielkie epidemie”, „Tajemnice polskich lasów”, „Maria Skłodowska-Curie”, „Pogoda i klimat”, „Energia odnawialna”, „Mózg i jego tajemnice”, „Układ Słoneczny”, „Mikołaj Kopernik”, „Ginące gatunki”.

Kiedy start programu z Łukaszem Nowickim?

Kanał TVP Nauka startuje 3 października, a pierwszy odcinek „Gigantów Nauki” już w niedzielę, 9 października o godz. 15:30

