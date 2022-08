„Na Wspólnej”. Pamiętacie Michała Malinowskiego? Tak teraz wygląda aktor

Michała Malinowskiego widzowie poznali dzięki roli Norberta w serialu „Na Wspólnej”. Później oglądać mogliśmy go także w „Pierwszej miłości”. Zaraz później stworzył duet taneczny z Agnieszką Kaczorowską w programie „Taniec z gwiazdami”.

W 2019 roku aktor postanowił porzucić karierę aktorską i zaczął podróżować. Wówczas w rozmowie z „Super Expressem” stwierdził, że chce odciąć się od poczucia bezpieczeństwa, aby móc się dalej rozwijać. – Po prostu przyszedł czas, żeby zmierzyć się z czymś nowym, żeby dalej się rozwijać, żeby iść przed siebie. To była bardzo trudna decyzja. Nie jest łatwo z dnia na dzień rzucić to wszystko, fajną pracę, którą lubiłem, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie poczucie bezpieczeństwa – czasami trzeba się od tego odciąć, by móc się dalej rozwijać – podkreślił.

Z Instagrama aktora wynika, że zatrzymał się w Kolumbii i niedługo zadebiutuje w tamtejszej produkcji. Aktor wciąż zwiedza nowe zakątki świata i dzieli się ze swoimi fanami na Instagramie nowymi fotkami. Ostatnio odwiedził Miami oraz Nowy Jork. Na ostatnich zdjęciach fani zaobserwowali, jak bardzo zmienił się Malinowski. W naszej galerii możecie obejrzeć jego nowy image.

