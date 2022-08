Izabela Małysz zmieniła fryzurę. Internauci są zachwyceni

Przez wiele lat Izabela Małysz pozostawała w cieniu swojego rozpoznawalnego męża, który obecnie jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. W 2021 roku Małysz wzięła udział w „Tańcu z Gwiazdami”, jednak odpadła z show dość szybko, bo po czterech odcinkach. Żona skoczka wycofała się po tym z mediów, jednak wciąż dzieli się wyjątkowymi dla siebie momentami w sieci.

Nowa fryzura Izabeli Małysz

Na Instagramie profil Izabeli Małysz obserwuje ponad 37 tys. subskrybentów. Szczególną uwagę na ostatnio dodanej fotce przykuły jej włosy. Najwyraźniej Małysz postanowiła je zapuścić, co jest sporą zmianą w porównaniu do fryzury, jaką miała w „Tańcu z Gwiazdami”. „Z moją »romantyczką«. Czyli: co dwie teściowe, to nie jedna..." – napisała w opisie zdjęcia.

Oczywiście pod zdjęciem od razu pojawiły się pochlebstwa. „Pani Izo, jak cudnie w takiej długości włosów”, „Niezłe laski”, „Dziewczyny – sztos”, „W obu wersjach fantastycznie” – pisali internauci.

