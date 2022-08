Zmarł popularny TikToker Valdir Segato. Wstrzykiwał sobie synthol w mięśnie

Valdir Segato wstrzykiwał sobie synthol od kilku lat, aby upodobnić się do swojego idola – Arnolda Schwarzeneggera. Obwód jego bicepsa wzrosła do 60 cm, a ramiona i klatka piersiowa niemal podwoiły swoją objętość.

Mężczyzna jakiś czas temu rozmawiał z „The Mirror”. W wywiadzie przyznał, że synthol polecił mu kolega z siłowni. – Lekarze poradzili mi, żebym przestał, jednak ja ciągle chcę więcej – mówił. — Często słyszę, jak ludzie śmieją się ze mnie, a zwłaszcza dzieci. Najgorsze jest, kiedy ludzie zatrzymują się, by powiedzieć mi, że jestem brzydki. Ale to mnie nie rani. Uważam, że jestem piękny — podkreślał.

Valdir Segato prowadził profile na Instagramie i TikToku, gdzie uzbierał kilka tysięcy fanów. Regularnie publikował zdjęcia i nagrania, ukazując swoją sylwetkę.

Śmierć Valdira Segato

Wszystko wskazuje na to, że synthol przyczynił się do śmierci influencera. Pochodzący z Sao Paulo mężczyzna, według doniesień lokalnych mediów, zmarł 26 lipca 2022 roku, czyli w dniu swoich 55. urodzin. Wiadomo, że przewieziono go do szpitala po tym, jak zaczął odczuwać duszności. Mimo starań lekarzy, mężczyzna zmarł. Bezpośrednią przyczyną śmierci było prawdopodobnie zatrzymanie akcji serca.

Czym jest synthol?

Synthol nie stymuluje mięśni do bezpośredniego wzrostu, a wywołuje w nich stan zapalny. Aby utrzymać efekt „napompowanych mięśni” trzeba byłoby sięgać po niego regularnie, ponieważ ma on natychmiastowy, ale krótkotrwały efekt. Preparat tworzy zrosty i wystarczy, że olej przedostanie się do mniejszych naczyń krwionośnych w obrębie płuc lub mózgu.

