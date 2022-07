Ida Nowakowska została okradziona przez inną znaną osobę. „Bardzo mnie to zabolało”

Nowakowska stała się w ostatnim czasie jedną z najbardziej znanych osób, związanych z Telewizją Polską. W maju 2021 roku prezenterka i jej mąż Jacek Herndon powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. 31-latka niemal tuż po porodzie, wróciła do pracy. Jest związana z formatami takimi jak „You Can Dance – Nowa generacja”, „Bake off-Ale ciacho!”, „Pytanie na śniadanie”, „Trenuj z TVP Kobieta” czy „Od niemowlaka do przedszkolaka”.

Ida Nowakowska okradziona

Lubiana prezenterka, którą na Instagramie obserwuje prawie 400 tysięcy ludzi, w ostatnim wywiadzie z Pomponikiem nakreśliła, jak czasami ciężko być ufnym w show-biznesie. Przyznała, że czasami ją to gubi i przytoczyła historię, która przytrafiła się jej jakiś czas temu.

– Raz zostałam oszukana. Pomysł mi ktoś ukradł, ale nie będę rozprawiać o tym. Ale bardzo, bardzo mnie to zabolało. I chyba też stałam się mniej ufna w stosunku do ludzi w pewnym momencie. Chociaż i tak jestem ufna – przekazała.

Tancerka zapewniła jednak, że wyciągnęła z tej lekcji odpowiednie wnioski. – O matko, ktoś mi ukradł pomysł, a ja mam pięć, dziesięć lepszych! To był pomysł projektu. Ale jak ktoś mi coś ukradnie, to wtedy umysł jest pobudzony do tego, żeby jeszcze coś lepszego wymyślić. Więc nie ma tego złego… – dodała.

