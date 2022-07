Robert Janowski już tak nie wygląda. Przeszedł prawdziwą metamorfozę!

Janowski karierę sceniczną rozpoczynał w latach 80. jako wokalista nowofalowych zespołów. Później sławę przyniosły mu występy w musicalu „Metro”. Od 1997 do 2018 roku był prowadzącym teleturnieju „Jaka to melodia?”. Teraz zasiada jako juror w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Jest zdobywcą Złotej Telekamery i wielokrotnym laureatem Wiktorów.

Spisek żony Roberta Janowskiego

Od dłuższego czasu charakterystyczną cechą Roberta Janowskiego były jego dłuższe włosy, które lekko opadały mu na ramiona. Teraz jednak padł ofiarą niewinnego żartu swojej żony Moniki Janowskiej, który skutkował całkowitą metamorfozą muzyka. Całą sytuację artysta opisał na swoim Instagramie, zamieszczając też fotki.

„To była totalna manipulacja! Bezwzględna prowokacja! Zmowa, spisek i jak to się tam jeszcze nazywa” – pisze Janowski. „Monika:”a może jak mnie będziesz odbierał od fryzjera, to pani Agniesia podetnie ci końcówki?„ Pół godziny później..”. – dodaje, zwracając uwagę na to, jaka zmiana zaszła w jego wyglądzie. „Nie wiem, czego was, kobiet, uczą w tych szkołach, ale na pewno nie matematyki. Dwa centymetry to ni mniej, ni więcej, tylko 20 milimetrów, a nie pół metra!” – zażartował prezenter.

W naszej galerii możecie zobaczyć efekty zmiany fryzury Janowskiego. Co o niej sądzicie?

Czytaj też:

Sierpień 2022 w HBO, HBO2 i HBO3. Sprawdź, co obejrzysz