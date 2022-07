Zygmunt Chajzer spędza wakacje z wnukiem i byłą partnerką syna

Podejrzenia o kryzysie w związku Filipa Chajzera i Małgorzaty Walczak rozpoczęły się od wpisu dziennikarki. Gwiazda w swoich mediach społecznościowych udostępniła wymowne zdanie, które szybko zniknęło z sieci. „Być tu i teraz bywa trudno” – mogliśmy przeczytać na kolażu, który pojawił się na jej profilu. Zdjęcie podpisała „Helplesness” (ang. – bezsilność). Wcześniej prezenter został przyłapany przez fotoreporterów w restauracji z tajemniczą brunetką, którą zdecydowanie nie była Walczak. Po tajemniczym wpisie dziennikarki głos zabrał główny zainteresowany. Filip Chajzer w mediach społecznościowych wyznał, że faktycznie rozstał się z matką swojego dziecka, jednak nie potwierdził plotek o romansie.

Obecnie media donoszą, że w ich wspólnym domu w Konstancinie mieszka Małgorzata Walczak i syn byłej pary Aleksander, a prezenter wynajął mieszkanie. – Gosia to kobieta honorowa i od razu chciała stamtąd uciekać, ale kiedy na spokojnie wszystko przeanalizowała, uznała, że na razie musi zostać, bo Aleks ma blisko przedszkole, przyjaciół, ulubiony plac zabaw, ma pokoik, zabawki i to wszystko daje mu poczucie bezpieczeństwa, którego bardzo potrzebuje. Wystarczy mu taka zmiana, że tata nie przytula go przed snem – powiedział anonimowy informator redakcji „Na żywo”.

Zygmunt Chajzer relaksuje się z wnukiem i Małgorzatą Walczak

Trudna sytuacja rodzinna nie przeszkadza jednak Zygmuntowi Chajzerowi, który postanowił spędzić czas z wnukiem i jego matką. Małego Aleksandra i Walczak zaprosił do luksusowego hotelu pod Warszawą, gdzie prowadził warsztaty z siatkówki. Maluch chętnie spędzał aktywnie czas z dziadkiem, a w tym czasie jego mama wylegiwała się na leżakach ze swoją niedoszłą szwagierką Weroniką. Wszystkim pochwaliła się w mediach społecznościowych.

