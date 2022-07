Michele Morrone prezentuje nowy utwór. Gwiazdor „365 dni” śpiewa o poszukiwaniu miłości

Światowy rozgłos Michele Morrone zagwarantował sobie rolą Don Massimo Torricelli'ego w filmie „365 dni” na podstawie książki Blanki Lipińskiej, a single „Hard For Me”, „Feel It” oraz „Watch Me Burn” z debiutanckiego albumu „Dark Room” przyczyniły się do olbrzymiej popularności serii filmów jako nieoficjalny soundtrack. Utwory z wydawnictwa zgromadziły ponad miliard streamów, co oznacza tylko jedno: najwyższy czas na kontynuację i nowy materiał.

Nowa piosenka gwiazdora „365 dni”. O czym jest?

Wydaje się, że nadszedł idealny czas na nowy singiel artysty. Michele Morrone wyjaśnił, że jego nowa piosenka „Player”, opowiada o poszukiwaniu miłości.

– Często mam wrażenie, że jestem pożądany przez wszystkich, ale nikt nie chce zaryzykować i zaakceptować mnie takiego, jakim jestem. Boją się mojego stylu życia – ciągle w rozjazdach dookoła świata, w różnych rolach jako aktor i jako muzyk. Nigdy nie jestem pewien, czy ktoś jest zainteresowany moją osobą czy też tym, jaki jest mój wizerunek publiczny – stwierdził.

