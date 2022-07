Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub! Mamy zdjęcia z wydarzenia

Piosenkarka Jennifer Lopez i aktor oraz reżyser Ben Affleck byli już parą blisko dwie dekady temu, bo w 2002 roku. Ich związek trwał do 2004 roku, a fani okrzyknęli go „Bennifer”. W trakcie trwania związku para się nawet zaręczyła, ale ostatecznie Affleck i Lopez rozeszli się. Przez lata powracały spekulacje i doniesienia, że latynoska gwiazda i hollywoodzki aktor są razem. Kolejna odsłona tych doniesień przypadła na rok 2021. Jakiś czas później sami zainteresowani potwierdzili, że wrócili do siebie. Teraz postanowili pójść o krok dalej – właśnie wzięli ślub w Las Vegas.

Ślub Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Ślub Jennifer Lopez i Bena Afflecka odbył się w sobotę 16 lipca w Little White Chapel. „Jen i Ben pobrali się w Vegas” – donosi źródło „Entertainment Tonight”. „Świetnie się razem bawią i pomyśleli, że to dobry krok. Be jest absolutnie zakochany w Jen i też czuje się przez nią kochany. Oboje czują się ze sobą bardzo dobrze” – podkreśla anonimowy informator.

Jakiś czas później w sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia, zarejestrowane przed wydarzeniem przez fryzjera Chrisa Appletona, który współpracuje z Jennifer Lopez. Ponadto w sieci pojawił się newsletter JLo, w którym opowiedziała o wydarzeniu i pokazała kilka fotek ze ślubu. „Zrobiliśmy to. Miłość jest piękna. I okazuje się, że miłość jest cierpliwa. Zeszłej nocy polecieliśmy do Las Vegas, staliśmy w kolejce po licencje z czterema innymi parami, wszyscy odbywaliśmy tę samą podróż do światowej stolicy ślubów” – napisała artystka. „Z najlepszymi świadkami, jakich można sobie wymarzyć, sukienką ze starego filmu i marynarką z szafy Bena, przeczytaliśmy nasze przysięgi w Małej Kapliczce i podarowaliśmy sobie obrączki, które będziemy nosić przez resztę naszego życia. Mieli nawet Bluetooth na (krótki) marsz do ołtarza. Ale ostatecznie to był najlepszy ślub, jaki mogliśmy sobie wymarzyć. Taki, o którym marzyliśmy dawno temu i który nareszcie stał się rzeczywistością (w oczach stanu, Las Vegas, różowego kabrioletu i siebie nawzajem)” – czytamy dalej.

Lopez: Miłość jest wspaniałą rzeczą, na którą warto czekać

Lopez skwitowała, że najlepsze wydarzenia w naszych życiach przychodzą z czasem. „Mieli rację, mówiąc: »Wszystkim, czego potrzebujesz, jest miłość«. Jesteśmy tacy wdzięczni, że mamy jej w nadmiarze, nową wspaniałą rodzinę z piątką cudownych dzieci i życie, na które nigdy nie mieliśmy więcej powodów, by go wyczekiwać. Zostańcie odpowiednio długo, a może odnajdziecie najlepszą chwilę swojego życia o wpół do pierwszej nad ranem w tunelu miłości w Las Vegas, z waszymi dziećmi i tym, z którym spędzicie wieczność. Miłość jest wspaniałą rzeczą, może najlepszą z tych, na które warto czekać” – podkreśliła.

Jennifer Lopez pokazała także na Instagramie pierwsze zdjęcie jako żona Bena Afflecka. Przy okazji zaprezentowała swoją obrączkę.

