Zespół Five for Fighting nagrał teledysk na tle zniszczonego przez Rosjan samolotu Mrija

Amerykańśki zespół Five for Fighting nagrał klip do piosenki „Can One Man Save The World”. Produkcja została zrealizowana na lotnisku Antonov na przedmiaściach Kijowa w Ukrainie. W tle widzimy wrak samolotu Mrija, który został zniszczony przez Rosjan.

Mrija, czyli marzenie, obecnie jest wrakiem największego samolotu transportowego świata, który przez lata był dumą i jednym z symboli Ukrainy. An-225 Mrija, był jedynym tego typu samolotem. Maszyna potrafiła przewieźć ogromne ładunki i pokazała swoją przydatność m.in. podczas początkowego etapu pandemii, gdy na świecie brakowało maseczek i innych środków ochrony. Wtedy Mrija lądowała np. na lotnisku w Warszawie z transportem z Chin. Samolot został zniszczony podczas walk o lotnisko w Hostomlu.

Teledysk na tle zniszczonego przez Rosjan samolotu Mrija

Piosenka „Can One Man Save The World” została nagrana z ukraińską orkiestrą. W klipie możemy zobaczyć nie tylko wrak maszyny, ale też kadry z wydarzeń wojny w Ukrainie. Spotkanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, armię podczas odprawy, flagę zaatakowanego przez Rosję kraju na tle zniszczonych budynków czy żołnierza wynoszącego dziecko z zagrożonego terenu.

– To był dla mnie zaszczyt wykonać moją nową pieśń na cześć Ukrainy z ukraińską orkiestrą na ruinach lotniska Antonov, przed największym samolotem transportowym świata Mrija, który Putin cynicznie zniszczył na początku wojny – powiedział lider zespołu Five for Fighting John Ondrasik.

Grupa wszystkie zyski z wideo przekaże amerykańskiemu funduszowi Save Our Allies, który pomaga Ukrainie. Muzycy zaapelowali też do innych artystów, by zorganizować koncert charytatywny. Pieniądze ze sprzedaży biletów miałyby trafić na pomoc ludności ukraińskiej.