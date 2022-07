Tomasz Lis sprzedaje swoją willę w Konstancinie. Cena zwala z nóg

Tomasz Lis postanowił sprzedać dom, w którym wcześniej mieszkał ze swoją byłą żoną Hanną Lis. Plotki o rozstaniu pary krążyły w mediach od kilku lat, ale dopiero niedawno dziennikarka zdecydowała się potwierdzić, że nie jest już żoną Lisa. Gwiazda wyprowadziła się ze wspólnego domu w Konstancinie w 2018 roku, a ostatnio w sieci pojawiły się zdjęcia byłego naczelnego „Newsweeka” z tajemniczą brunetką. Prawdopodobnie było to impulsem, przez który Hanna Lis zdecydowała się wydać oświadczenie. Gwiazda na swoim InstaStories zwróciła się do dziennikarzy. „Szanowni dziennikarze: z moim byłym mężem rozstałam się (w zgodzie) wiele lat temu, a w tym roku doprowadzony został do finału rozwód z mojego powództwa. Zatem uprzejmie proszę Was o niekierowanie do mnie więcej pytań dotyczących mojego byłego męża. Spokojnego weekendu” – napisała.

Za ile Tomasz Lis wystawił swoją willę?

Tomasz Lis także wykonał krok, który jest ostatecznym potwierdzeniem rozwodu z dziennikarką. Gwiazdor wystawił na sprzedaż dom w Konstancinie-Jeziornie, a oferta znalazła się na jednym z popularnych serwisów z ofertami. Niestety możemy zobaczyć tylko dwa zdjęcia, które ukazują dom z zewnątrz, ale cena zaskakuje. Za budynek o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych Tomasz Lis oczekuje 5 000 000 euro, czyli około 24 milionów złotych.

W domu Lisa znajduje się siedem sypialni, garaż i jacuzzi. Jak jednak czytamy w ogłoszeniu to nie koniec udogodnień czekających na mieszkańców. „Unikalny, luksusowy dom w ponadczasowym stylu, z basenem wewnętrznym i jacuzzi oraz pięknym zadbanym ogrodem w sąsiedztwie lasu w prestiżowej części Konstancina, na pograniczu strefy A i B” – brzmi ogłoszenie.

Wymieniono także wszystkie pomieszczenia, z których składa się dom. „Piękna, niezwykle reprezentacyjna nieruchomość usytuowana na działce o powierzchni 3.656 m2. Dom o powierzchni 504,20 m2 został podzielony na trzy perfekcyjnie funkcjonalne kondygnacje. Parter: hol, elegancki i przestronny otwarty salon, półotwarta kuchnia, jadalnia, pokój, WC, sypialnia z garderobą i łazienką, pokój gościnny/ gabinet, basen wewnętrzny. Piętro: 2 przestronne sypialnie z łazienkami, sypialnia, gabinet i dodatkowa łazienka”– czytamy. Na koniec podkreślono, że dom ma nie tylko kryty basen, co niewątpliwie jest jego atutem, ale także „rozbudowany system bezpieczeństwa”.

