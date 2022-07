Fabijański wyznał, że zdradził Maffashion. Co na to Julia Kuczyńska?

Sebastian Fabijański udzielił obszernego wywiadu, w którym opowiedział m.in. o swoich relacjach z byłą partnerką Julią Kuczyńską, spotkaniu z Rafalalą i domniemanym szantażu.

Przypomnijmy, w marcu 2022 roku Rafalala zamieściła w sieci wideo, nagrane w samochodzie aktora. Fabijański sugerował wtedy, że chodzi o promocję filmu „Inni ludzie”, w którym gra. Potem jednak przyznał, że pomysł ten nie był konsultowany z twórcami produkcji i sprawa ucichła. Następnie Fabijański wyznał w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, że od jakiegoś czasu jest szantażowany. W rozmowie z dziennikarzem Pudelka wyznał, że bał się, że kontrowersyjna celebrytka może mieć sekstaśmę z jego udziałem.

Sebastian Fabijański zdradził Maffashion

We wspomnianej rozmowie z serwisem Pudelek aktor przyznał, że „nie był fair” w stosunku do swojej byłej już partnerki. – Miałem różne, bardzo różne myśli, emocje. Targały mną różne pomysły. Nie byłem fair wobec Julki i bardzo to jest dla mnie trudne i haniebne wręcz. Bardzo jest mi z tego powodu przykro i wstyd. Nie chcę świrować na lowelasa, bo nigdy nie robiłem takich rzeczy, nie zdradzałem swoich kobiet. Tutaj zwariowałem, publicznie przepraszam Julię za to, że takie rzeczy się działy – mówił.

– Nie boję się prawdy na swój temat, nie chcę tego kisić w sobie. Ludzie zasługują na to, żeby odrzeć się z ochronnego pancerza. Jestem totalnie pogubionym gościem w wielu aspektach. Tak, jak powiedział Bukowski, ból i cierpienie sprzyjają tzw. twórczości artystycznej, gdybym miał sam sobie wybrać, to nigdy bym tego bólu i cierpienia nie wybrał, ale one same mnie znajdują, honoraria wciąż wpływają – dodawał.

Maffashion odpowiada, czy powrót do Fabijańskiego jest możliwy

Na rewelacje aktora odpowiedziała Maffashion. Julia Kuczyńska opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć w kostiumach kąpielowych. W komentarzach pojawiło się wiele pytań dotyczących jej relacji z Sebastianem Fabijańskim. Fani zostawiali słowa wsparcia, komplementy, ale też pytania, czy powrót do aktora jest możliwy. „Nie” – odpisała krótko celebrytka.

