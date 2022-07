Maja Sablewska przechodzi do Polsatu. Poprowadzi własny program

Po odejściu z TVN-u Edwarda Miszczaka coraz więcej znanych osobistości postanawia odejść ze stacji. Do tego grona ma dołączyć Maja Sablewska. Celebrytka przez lata była menadżerką Dody, a następnie Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Następnie Sablewska postanowiła spróbować swoich sił w show-biznesie i wyjść z cienia. Przez lata prowadziła program w TVN Style „Sablewskiej sposób na modę” czy „Sablewska od stylu”. Dwa lata temu gwiazda postanowiła zrobić sobie przerwę od tego medium.

Teraz Wirtualne Media informują, że Sablewska ma zacząć współpracę z Polsatem. Ma zostać prowadzącą program „10 lat mniej w 10 dni”. Tak jak poprzednie programy, także ten będzie opierał się na metamorfozach uczestniczek.

Gwiazdy przechodzą z TVN do Polsatu?

To jednak nie koniec znanych nazwisk, które z TVN-u przejdą do Polsatu. W zeszłym roku Izabela Janachowska dołączyła do obsady konkurencji i została prowadzącą „Taniec z Gwiazdami”. Otrzymała też swój własny format „Wedding Bus”. Podobne plotki krążyły o Małgorzacie Rozenek-Majdan. Jeszcze niedawno mogliśmy przeczytać, że prezenterka zdecydowała się rozwiązać umowę z TVN-em i „TzG” jest jej początkiem kariery w nowej stacji. Informacje okazały się jednak nieprawdziwe.

Portal Pudelek dotarł do osoby z otoczenia Małgorzaty Rozenek-Majdan, która zaprzeczyła doniesieniom. Powodem rezygnacji z rozmów miała być lepsza oferta od TVN, stacji, z którą żona Majdana jest związana od początku kariery. – Małgorzata o prowadzonych rozmowach powiadomiła stację-matkę. Złożyli kontrpropozycję, której nie mogła odrzucić – powiedziało portalowi źródło.

Także Magda Mołek miała próbować swoich sił w Polsacie, ale doniesienia okazały się nieprawdziwe. Gwiazda zaprzeczyła wszystkim plotkom. Na swoim Instagramie Magda Mołek odniosła się do plotek. „Ze wszystkich skarbów świata cenię sobie prawdę, wolność i życie w zgodzie ze sobą. Tu nie ma plotek, przecieków i insynuacji. Nie lubię nagłego wiatru, który sypie piaskiem w oczy. Wolę spokojniejszy, ale zawsze ten, co dmucha w moje skrzydła” – zaczęła poetycko dziennikarka. Skomentowała także swoją sytuację finansową. „Mój kanał na YouTubie rozwija się stabilnie. Dbam o moich współpracowników i o finanse. Tysiące waszych komentarzy, setki wiadomości prywatnych i liczba wyświetleń filmów są dla mnie największym dowodem na to, że warto i nieustająco Wam za to dziękuję” – czytamy.

Czytaj też:

Wakacyjna Trasa Dwójki. Kto wystąpi i gdzie oglądać koncerty?