Zwyciężczyni Eurowizji wystąpi w polskiej edycji „Tańca z gwiazdami”

Jamala w 2016 roku triumfowała w Sztokholmie z piosenką „1944”. Jej udział ma być ukłonem producentów formatu w stronę ukraińskiej społeczności przebywającej w Polsce i tym samym potencjalnej widowni. Warto dodać, że Jamala ma już za sobą doświadczenie z tańcem. W 2021 roku piosenkarka zajęła dziewiąte miejsce w ukraińskiej wersji programu „Taniec z Gwiazdami”. Co ciekawe, rywalizowała wtedy z innym reprezentantem Ukrainy na Eurowizji, Melovinem (2018), a także główną wokalistką zespołu KAZKA (Vidbir 2018, 2019) i liderem grupy Kadnay (Vidbir 2017, 2018).

Jamala nie będzie pierwszą zagraniczną uczestniczką Tańca z Gwiazdami. Dotychczas w programie brali udział m.in. Oceana, Jay Delano, Ołeh Sawkin czy Helena Vondráčková.

Jamala

Jamala, tak naprawdę nazywa się Susana Alimivna Jamaladinova, urodziła się 27 sierpnia 1983 roku w Oszu na terenie dzisiejszego Kirgistanu. Ze strony ojca artystka jest pochodzenia krymskotatarskiego, co miało silnie znaczenie szczególnie podczas jej eurowizyjnej przygody. Po raz pierwszy jej drogi z Eurowizją połączyły się w 2010 roku, kiedy wystartowała z singlem Smile w ukraińskich selekcjach. Zajęła wtedy trzecie miejsce. Następne lata to czas, gdy Jamala angażowała się w międzynarodowe projekty, wydając kolejne utwory. W 2016 roku wydała trzeci album studyjny i ponownie zgłosiła się do selekcji do Eurowizji. Tym razem je wygrała i reprezentowała Ukrainę w Sztokholmie.

Wzruszająca kompozycja „1944” podbiła serca zarówno jurorów, jak i widzów, dzięki czemu z wynikiem 534 punktów wokalistka stała się drugą ukraińską zwyciężczynią konkursu. Po Eurowizji stała się osobowością medialną, kilkukrotnie była jurorką w ukraińskich selekcjach do Eurowizji, a także trenerką w formacie The Voice. W 2020 roku wzięła udział w filmie Netfliksa o Eurowizji. W związku z wojną w Ukrainie aktualnie mieszka w Turcji, choć wciąż pozostaje aktywna zawodowo, dając koncerty i występując w programach telewizyjnych w całej Europie.

Czytaj też:

QUIZ z wiedzy filmowej. Kochasz kino? Podejmij wyzwanie!