Babcia Barona to znana aktorka. Właśnie trafiła do domu opieki

Aleksander Milwiw-Baron to jeden z najpopularniejszych muzyków w Polsce. Znamy go z zespołu Afromental oraz z programów telewizyjnych takich jak „Bitwa na głosy”, „The Voice of Poland” czy „The Voice Kids”. Mało kto wie jednak, że babcia artysty to Marlena Milwiw.

Babcia Barona zamieszkała w Skolimowie

Jak podaje „Super Express”, 91-letnia znana aktorka właśnie zamieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. – Pani Marlena ostatnio zamieszkała w naszym domu. To bardzo miła kobieta, która grała w wielu serialach oraz teatrach – przekazała w rozmowie z dziennikarzami tabloidu jedna z mieszkanek.

Milwiw dołączyła do około 50. artystów, którzy już mieszkają w Skolimowie, w tym do Jerzego Połomskiego czy Zofii Kucównej. Z informacji, jakie uzyskała „SE” wynika, że aktorka świetnie czuje się w swoim nowym domu i łatwo łapie kontakt z innymi mieszkańcami. Rozmówczyni tabloidu podała też, że rodzina, w tym Baron, często odwiedzają ją w Skolimowie.

Marlena Milwiw. W czym grała?

Marlena Milwiw debiutowała na deskach Teatru Nowej Warszawy w dramacie „Niemcy”. Po kilku latach przeniosła się do Wrocławia, gdzie występowała m.in. we Wrocławskim Teatrze Pantomimy czy Współczesnym. Jej pierwszą rolą filmową przyniósł film „Jak być kochaną” w reżyserii Wojciecha Hasa. Potem oglądać mogliśmy ją w produkcjach „Sezon na bażanty”, „Och, Karol”, „Pora mroku”, „Odlotowe wakacje”, „Pierwsza miłość” czy „Życie jak poker”.

