Krystian Ochman zdradził powody swojego pobytu w szpitalu. Przekłada kolejne koncerty

Krystian Ochman miał wyruszyć w trasę koncertową po Polsce, jednak parę dni temu trafił do szpitala. Był zmuszony odwołać koncert w Łodzi ze względu na stan zdrowia. W środę 29 czerwca poinformował swoich fanów, że spotka się ze wszystkimi fanami w nowym terminie. Wyjaśnił też, że zachorował na gardło i ma bardzo spuchnięte migdały i boli go ucho, a także jest osłabiony. Podziękował też wszystkim za słowa otuchy i wsparcia.

Co dolegało Krystianowi Ochmanowi?

Kolejnego dnia Ochman poinformował, że „prozaicznym” powodem pobytu w szpitalu była angina. – Ale nie martwcie się, jest już coraz lepiej. Dziękuję za wszystkie słowa i wsparcie, jakie do mnie wysyłacie. Potrzebuję jeszcze chwili, aby dojść do 100 procent formy – podkreślił. Podał ponadto, że w związku z jego stanem, przełożone zostaną też koncerty w Warszawie i Poznaniu. – Już nie mogę się doczekać powrotu do Was. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia – skwitował artysta.

Krystian Ochman

Krystian Ochman reprezentował Polskę w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji 2022 i zajął 12. miejsce w konkursie. Za wykonanie piosenki „River” otrzymał w sumie 151 punktów. Jest także zwycięzcą 11. edycji „The Voice of Poland”. Jego pierwszy autorski utwór „Światłocienie” typowany był na jeden z najlepszych singli autorstwa laureatów „The Voice of Poland”. Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Spotify Top 200. Krystian za sobą także debiut wydawniczy. Jego pierwsza płyta ukazała się w listopadzie 2021. Otrzymał też Nagrodę Publiczności w koncercie „Premiery” na 58. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W swojej twórczości łączy brzmienie śpiewu klasycznego z repertuarem rozrywkowym.

