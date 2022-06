Michał Milowicz uczestnikiem 17. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”

Michał Milowicz w 1991 roku zadebiutował na profesjonalnej scenie Teatru Studio Buffo. Wkrótce mówiono już o nim „polski Elvis Presley” i „następca Johna Travolty”. Był związany z teatrami warszawskimi: Roma, Rampa, Komedia, Capitol, Kamienica, a także Teatrem Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Karierę filmową rozpoczął od epizodycznej roli policjanta na planie filmu sensacyjnego Jarosława Żamojdy „Młode wilki”. Zagrał role śmiesznych maczo i nieudolnych gangsterów w komediach sensacyjnych Olafa Lubaszenki: „Sztos”, „Chłopaki nie płaczą” i „Poranek kojota”, a także w kultowym filmie Juliusza Machulskiego „Kiler-ów 2-óch”

Milowicz uczestniczył w programach rozrywkowych: „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” i „Gwiazdy tańczą na lodzie”. Był kapitanem jednej z drużyn w programie muzycznym „Singa Dinga” i jurorem w konkursie talent show „Zostań gwiazdą filmową”. Jest członkiem teatru „Fabryka Marzeń” Kamili Polak, który swoje tytuły prezentuje podczas ogólnopolskich tras. Wystąpił także w teledysku MATY do piosenki „Kiss cam (podryw roku)”, gdzie towarzyszyła mu Young Leosia. Teraz widzowie będą mogli go oglądać w najnowszej edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Nowe odcinki programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” już jesienią 2022 roku w Telewizji POLSAT.

