Ireland Baldwin wyznała, że została zgwałcona i poddała się aborcji

Za ocean ciągle wrze. Sąd Najwyższy USA uchylił przełomowe orzeczenie ze sprawy Roe vs. Wade z 1973 r. i zlikwidował tym samym konstytucyjne prawo do aborcji. Oznacza to, że poszczególne stany będą mogły stosować własne rozstrzygnięcia, w tym zakazać przerywania ciąży. Do protestów dołącza się coraz więcej gwiazd i celebrytów. W mediach społecznościowych dzielą się swoimi historiami związanymi z aborcją. Teraz do tego grona dołączyła Ireland Baldwin.

Ireland Baldwin to córka pary gwiazd lat 90. – Aleca Baldwina i Kim Basinger, którzy zakończyli swoje małżeństwo głośnym rozwodem. 26-letnia obecnie modelka i aktorka od wielu lat próbuje swoich sił w show-biznesie. W 2013 roku podpisała kontrakt z agencją IMG Models. Od tamtego czasu jej zdjęcia ukazywały się na okładkach m.in. New York Post, W Magazine czy Vanity Fair, bułgarskiej edycji Elle czy meksykańskiej Marie Claire.

Ireland Baldwin została zgwałcona i poddała się aborcji

Ireland Baldwin opublikowała na Tik-Toku długie nagranie, w którym opowiedziała o strasznych wydarzeniach, które ją spotkały. Dziewczyna jako nastolatka została zgwałcona. Swoją opowieść zaczęła jednak od zupełnie innego wyznania. – Zanim podzielę się tym, czym zamierzam się podzielić – nie czuję, że ktokolwiek powinien o tym mówić, jeśli nie czuje się z tym komfortowo. W ciągu ostatnich 24 godzin widziałam niezliczone Tik-Toki, gdzie kobiety mówią innym kobietom, że ich obowiązkiem jest dzielenie się swoją historią aborcji, a ja uważam, że jest to inwazyjne, niewłaściwe i zwyczajnie nieprawdziwe. Dopiero teraz dzielę się moją historią, ponieważ chcę, aby inne kobiety czuły się wspierane i kochane, niezależnie od tego, czy chcą dzielić się swoją własną, czy nie – podkreśliła.

Modelka zdradziła, w jakich okolicznościach doszło do tego strasznego wydarzenia. – Zostałam zgwałcona, gdy byłam nastolatką. Byłam całkowicie nieprzytomna, gdy to się stało. Ta sytuacja zmieniła resztę mojego życia. Nigdy nikomu o tym nie powiedziałam, przez wiele lat. Jedyną osobą, która wiedziała, była pielęgniarka, zajmująca się mną chwilę po zdarzeniu. Nie powiedziałam nawet swojemu ówczesnemu chłopakowi ani rodzicom. Nikomu – powiedziała.

26-latka opowiedziała też o konsekwencjach. – Dużo więcej piłam, dużo więcej imprezowałam, leczyłam się sama. Wchodziłam w kolejne krzywdzące i toksyczne relacje. Robiłam wszystko, co mogłam, żeby nie myśleć o tej sytuacji – relacjonowała.

Baldwin powiedziała też, dlaczego zdecydowała się na aborcję. – Zdecydowałam się na aborcję, ponieważ doskonale wiem, jakie to uczucie urodzić się między dwojgiem ludzi, którzy się nienawidzili. Czy mogłam urodzić to dziecko i oddać je do adopcji? Może tak, może nie. Decyzja o wychowywaniu dziecka bez własnego zabezpieczenia finansowego, bez kochającego i wspierającego partnera, nie była dla mnie dobrym rozwiązaniem. Wybrałam siebie i wybrałabym ponownie. To twoje życie, to twój wybór – zakończyła.

