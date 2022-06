Oburzające słowa Jakimowicza. Tak skomentował wygląd znanej wokalistki

Jakimowicz w latach 90. był u szczytu swojej kariery aktorskiej. Ogromną popularność przyniosła mu rola Cichowskiego „Cichego” w filmie sensacyjnym „Młode wilki” w reżyserii Jarosława Żamojdy. Później zagrał także w kontynuacji tej produkcji – „Młodych Wilkach 1/2”. Widzowie oglądać go mogli również w serialach takich jak „Złotopolscy”, „Na dobre i na złe” czy „Pierwszej miłości”. W 2008 roku zwyciężył w 5. edycji „Big Brother VIP”, a potem występował z Jolantą Rutowicz (którą poznał w show) w programie „J&J, czyli Jola i Jarek”. Od 2019 roku jest związany ze stacją TVP, a od 2020 roku współprowadzi program „W kontrze” na TVP Info.

Jakimowicz obraził znaną wokalistkę

Agnieszka Oszczyk oraz Jarosław Jakimowicz w ostatnim odcinku programu „W kontrze” Telewizji Polskiej, wzięli na warsztat muzykę z lat 80. Jednym z zespołów, o których rozmawiali był Yazoo – grupa, która znana jest z piosenki „Don't go”.

– Widzimy tutaj Alison Moyet, połowę duetu Yazoo – zaczął swoją wypowiedź Jarosław Jakimowicz. – No wtedy chyba tam nastolatka. Miała może 19 lat. Nie wyglądała najlepiej. Można powiedzieć: zaniedbana dziewczyna – stwierdził.

Oszczyk szybko zareagowała na słowa Jakimowicza, podkreślając, że zupełnie nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Były aktor jednak postanowił bronić swoich słów. – Myślę, że to pomysł wielu młodych osób dzisiaj. Zaniedbanie to sposób na życie. Chcą pokazać, na jakim się jest buncie, bo im się nie chce walczyć o to, żeby wyglądać lepiej – stwierdził. – Pokażmy zdjęcie, gdzie wygląda, jak można powiedzieć, dżaga – dodał na koniec swojej wypowiedzi ekspert TVP.

