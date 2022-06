Alicja Szemplińska była ofiarą molestowania. „To były starsze osoby z branży”

Alicja Szemplińska jest 20-letnią polską piosenkarką, która zwyciężyła szereg talent show, w tym: „Hit, Hit, Hurra!”, „The Voice of Poland” i „Szansa na sukces. Eurowizja 2020”. Najbardziej znane z jej piosenek są kawałki „Każda z nas”, „Ej, Stop!” czy „IDK”.

Młoda artystka gościła ostatnio w podcaście „Glamour Sound On”, gdzie zdobyła się na szczere wyznanie, dotyczące swoich początków na scenie. Poinformowała, że padła ofiarą nadużyć na tle seksualnym. – To jest najtrudniejsze, że wiele kobiet nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet najmniejszy nieodpowiedni dotyk już jest czymś złym, że jest czymś, co możemy zakomunikować wręcz jako pewien rodzaj przemocy – oceniła.

Szemplińska: Granice zostały przekroczone

Szemplińska poinformowała, że niestosowanie zachowywały się wobec niej osoby z branży i to pierwszy raz, gdy zdecydowała się powiedzieć o tym głośno. Zwróciła uwagę na to, że z pozoru ludzie, z którymi pracujesz, mają zapewnić ci poczucie bezpieczeństwa i spokoju, tymczasem często dzieję się coś zupełnie odwrotnego. – Często były to też osoby dużo starsze ode mnie, więc ja jako nastolatka miałam perspektywę, że ci ludzie są mądrzy i chcą dla mnie dobrze. Nie do końca więc zdawałam sobie sprawę z tego, że pewne granice nie powinny być przekraczane – podała.

Teraz mam świadomość, że mogę coś powiedzieć, mogę stawiać granice i nie boję się tego. Uważam, że powinna być zwiększona świadomość wśród młodych dziewczyn. Chciałabym, żeby nie bały się stawiać tych granic i miały odwagę powiedzieć „nie” i „stop”, bo to nie jest okej – podkreśliła artystka.

Na koniec Szemplińska wyraziła nadzieję, że swoim wyznaniem pomoże innym młodym kobietom.

