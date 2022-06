Suknia Miss Supranational 2022. W tym roku także pojawi się słynny orzeł?

Choć Polka, Natalia Balicka, nie wygrała w konkursie Miss Supranational 2021, to przez kilka kolejnych tygodni było o niej bardzo głośno. Wszystko za sprawą sukni z białym orłem, w jakiej 21-latka pokazała się w ramach pokazu „strojów międzynarodowych”. Kreacja była szeroko komentowana, ale mało komu przypadła do gustu.

Czerwona suknia z przymocowanym białym orłem została zaprojektowana przez Elę Piorun, projektantkę, z którą najczęściej współpracuje Agatą Dudą, ale też gwiazdami filmów, seriali i telewizji, w tym m.in.: Wiktorią Gąsiewską, Elżbietą Romanowską czy Sylwią Madeńską.

Miss Supranational 2022

Tegoroczny konkurs odbędzie się dopiero 15 lipca, ale już teraz reprezentantka Polski pochwaliła się swoją stylizacją. Agata Wdowiak pojawiła się w „Dzień Dobry TVN”. Suknia robi wrażenie. DO jej uszycia wykorzystano 200 metrów materiału, a składa się ona z siedmiu elementów. Jak zdradziła Wdowiak, założenie sukienki zajmuje sporo czasu, bo około 15 minut. – Tutaj jest 2 tys. kamieni, one są ręcznie wyszywane. Do tego malowane i ręcznie wyklejane buty. To efekt kilku miesięcy ciężkiej pracy – podkreśliła.

instagram

Gdzie odbywa się konkurs Miss Supranational 2022?

Konkurs Miss Supranational uważany jest za jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych na świecie. W tym roku odbędzie się 15 lipca w Nowym Sączu. W rywalizacji wezmą udział 72. reprezentantki krajów. W zeszłym roku, także w Nowym Sączu, koronę otrzymała Miss Namibii, Chanique Rabe. Główną nagrodą był tytuł i 35 tysięcy dolarów.

Czytaj też:

QUIZ z filmu „Titanic”. Tylko dla prawdziwych fanów kina!