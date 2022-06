Qczaj ma nowego partnera! Pokazał nagranie. To znany tancerz i choreograf

Qczaj rzadko mówi o swoim życiu uczuciowym. Mimo że przełom nastąpił po szczerym poście, to trener personalny nie chwali się swoimi partnerami. Kilka lat temu w długim i szczerym wpisie opowiedział historię swojego dzieciństwa. Przyznał, że w młodości był molestowany i gwałcony przez pedofila. Post wywołał spore zaskoczenie i odbił się szerokim echem. Sprawił również, że trenera personalnego zaczęli wspierać przyjaciele i znajomi z show-biznesu. Gwiazdy gratulowały mu odwagi. Daniel Kuczaj wyznał, że w wiadomościach prywatnych również dostawał słowa otuchy.

Qczaj pokazał swojego partnera

Tym razem jednak Qczaj zrobił wyjątek i zdecydował się na udostępnienie nagrania z wakacji. Na udostępnionym wideo widzimy trenera i jego partnera Tomasza Nakielskiego, którzy tańczą układ choreograficzny na tle zachodu słońca nad morzem. Plaża, gdzie nagranie zostało zarejestrowane, jest na Seszelach. Nie zabrakło typowego dla celebryty dystansu do siebie. „Pomyślałem, że wrzucę tylko na stories, a nie na posta, żeby hejtu nie generować. W końcu dwa tańczące pe**** na Seszelach mogą niektórych kłuć w oczy” – czytamy pod postem. Jak się okazało, sportowiec dostał wiele niecenzuralnych wiadomości, a dodatkowo nagranie zostało zablokowane w Białorusi i Rosji. Gwiazdor nawiązał do komentarzy i odniósł się do nich w dalszej części opisu. „Pomyślałem, że… przecież można to obrócić w coś pozytywnego…w coś dobrego! To ma być uśmiechnięty, pozytywny post” – czytamy dalej.

Następnie Qczaj przedstawił swojego partnera, którym jest Tomasz Nakielski. To znany choreograf i jak się okazuje, niedługo mężczyźni będą tworzyć wspólny projekt. „To mój stary (młodszy o 9 lat) genialny tancerz i choreograf, który już niedługo będzie uczył moje Fit larwy” – dodał.

O Tomaszu Nakielskim ostatnio zrobiło się bardzo głośno, kiedy z zaskoczenia pocałował Darię podczas Polsat SuperHit Festiwal 2022 w Sopocie. Wokalistka podkreślała później, że nie miała pojęcia o pomyśle tancerza.

Czytaj też:

Co warto obejrzeć na Disney+? Oto seriale i filmy, których nie znajdziecie w innym miejscu