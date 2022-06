Córka Beyonce i Jay'a-Z na meczu z tatą. Do sieci trafiły zdjęcia

Beyonce i Jay-Z są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, jednak para starają się chronić prywatność swoich trzech pociech. Małżeństwo doczekało się córki Blue Ivy oraz pięć lat młodszych bliźniaków: Rumi i Sir. Najstarsza latorośl raz na jakiś czas wybiera się z rodzicami na wydarzenia branżowe i zawsze budzi wtedy ogromne emocje.

Tym razem nie było inaczej. Blue Ivy, razem ze swoim znanym tatą, pokazali się podczas finału koszykówki NBA. Zdjęcia od razu obiegły sieć. Na fotografiach widzimy 10-latkę, która zdecydowanie wyrosła. Córka Beyonce postawiła na czarną stylizacją. Dziewczynka miała na sobie czarny t-shirt, czarne spodnie dresowe i ramoneskę w tym samym kolorze. W oczy zdecydowanie rzucała się jej imponująca fryzura afro. Blue Ivy dobrała do tego duże, srebrne kolczyki w kształcie kół. Mina jednak pozostawia wiele do życzenia, dziecko wydaje się znudzone.

W komentarzach pod postem nie zabrakło dociekań do kogo podobna jest pociecha Beyonce i Jay'a-Z. Fani nie doszli do porozumienia. Część z nich uważa, że Blue Ivy to cały tata, inni, że to „skóra zdjęta z mamy”. Jedno jest pewne – Blue Ivy na pewno ma oryginalną urodę.

Blue Ivy drugą najmłodszą zdobywczynią Grammy

W marcu zeszłego roku wówczas 9-letnia Blue Ivy została drugą najmłodszą w historii dziewczynką, która otrzymała statuetkę Grammy. Córka znanej pary zaśpiewała wstęp i zakończenie w utworze Beyonce „Brown Skin Girl”, a tym samym została uznana za jedną z autorek. Utwór zdobył statuetkę za najlepszy teledysk do piosenki podczas 63. rozdania nagród Grammy 2021.

