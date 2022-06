Maciej Musiał otworzył własną klubokawiarnię. „Od zawsze miał wizję tego miejsca”

Maciej Musiał najbardziej znany jest z serialu „Rodzinka.pl”, jednak od czasu zakończenia pracy na planie produkcji TVP oglądać mogliśmy go także w hicie Netfliksa „Wiedźmin”, a niedługo zobaczymy aktora także w nowości platformy – serii „1899”. Musiał nie zwalnia tempa. Właśnie otworzył w Warszawie klubokawiarnie Cafe Podrygi. Co to za miejsce? „Cafe za dnia, bar i podrygi po zmierzchu” – informuje aktor na stronie internetowej lokalu.

Otwarcie klubokawiarni Musiała w Warszawie

Oficjalne otwarcie klubokawiarni odbyło się w minioną sobotę 11 czerwca. Relację z wydarzenia oglądać mogliśmy zarówno na Instagramie Macieja Musiała, jak i na oficjalnym koncie Cafe Podrygi. Z okazji wyjątkowego wydarzenia pojawili się w nowym lokalu między innymi Bedoes, Kuqe, Igor Kwiatkowski, Jessica Mercedes, Laura Matuszczyk czy Jakob Kosel.

Musiała wspierała także jego mama Anna. Ona również na Instagramie napisała o sukcesie swojego syna. „Pomiędzy murami Muzeum Narodowego, nowe cudne miejsce. Od zawsze miał wizję tego miejsca. Wierzył, że będzie tu pięknie, kiedy jeszcze nic tu nie było. Lubię, kiedy mój syn spełnia swoje marzenia” – podkreśliła.

Gdzie jest Cafe Podrygi?

Adres Cafe Podrygi to Aleje Jerozolimskie 3 w Warszawie. Lokal otwarty jest we wtorek do godz. 18, od środy do soboty do godziny 24:00, a w niedzielę do 18:00.

Czytaj też:

QUIZ na dobry początek tygodnia! Zabaw się w detektywa!