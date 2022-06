Aktor z „Klanu” został ojcem. Poród nazwał „filmem science fiction”

Tolak przez 11 lat wcielał się w serialu Telewizji Polskiej „Klan” w Daniela, syna Moniki Ross (Izabela Trojanowska). Gdy zadebiutował na ekranie, miał 15 lat. Po wielu latach spędzonych na planie „Klanu”, postanowił porzucić aktorstwo. W 2021 roku wziął ślub ze swoją życiową partnerką Zofią Samel i wspólnie wyruszyli w podróż po świecie. Zostali też blogerami podróżniczymi – prowadzili kanał na YouTube i Instagramie – w sieci znani są jako „Foxes in Eden”.

Aktor z „Klanu” został ojcem

Pod koniec 2021 roku para poinformowała, że spodziewa się dziecka. Mała Antonina przyszła na świat 10 czerwca 2022 roku, o czym dumni rodzice poinformowali w mediach społecznościowych. Na Instagramie małżeństwa pojawiło się też zdjęcie maleńkiej córeczki.

„W miniony weekend wzięliśmy udział w filmie science fiction pt. »Poród«. Role pierwszoplanowe. Ciągle zadajemy sobie pytanie – »jak przetrwała ludzkość?!« – wiedząc już, jak odbywa się to, co najważniejsze. Dużo szacunku dla wszystkich, którzy się do tego przyczyniają” – napisali o wyjątkowej chwili świeżo upieczeni rodzice. „Jest z nami Tosia, dla obcych Antonina. Cała i zdrowa. Mamy nadzieję, że niebawem również szczerze szczęśliwa, że może poznawać się ze światem bliżej. Na ten moment to my, przepełnieni różnej maści emocjami, poznajemy się z nową rzeczywistością. Dziękujemy wam za ogrom wiadomości, pytań i życzeń powodzenia całej akcji. Z taką ilością dobrych fluidów nie mogło się nie udać” – dopisali.

