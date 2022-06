Agnieszka Woźniak-Starak komentuje wypowiedź Anny Wendzikowskiej o niskich mężczyznach. Nawiązała do swojego męża

Podczas jednego z odcinków „Dzień Dobry TVN” Anna Wendzikowska śmiało i odważnie wypowiedziała się na temat niskich mężczyzn. Pretekstem do tej oceny był Tom Cruise, który mierz 170 cm. Dziennikarka znana z poruszania tematyki filmowej oraz częstych wywiadów z aktorami i twórcami nawiązała do gwiazdora z okazji premiery „Top Gun: Maverick”.Anna Wendzikowska wyznała, że nie jest fanką Toma Cruise'a i że w ocenie gwiazdor jest „dziwny”. – Nie miałam okazji się z nim spotkać, dlatego że w momencie, kiedy ja zaczęłam robić wywiady, to on już trochę przestał ich udzielać. Rozmawia tylko na czerwonym dywanie, z dziennikarzami największych stacji. Ograniczył swoją działalność promocyjną. Dla mnie on dla mnie zawsze był trochę dziwny – odpowiedziała zapytana przez prowadzących czy jest jego fanką.

Celebrytka posunęła się jeszcze dalej w ocenie hollywoodzkiego gwiazdora. Na antenie stwierdziła, że niewysocy mężczyźni nie są atrakcyjni. – Nigdy nie uważałam, że jest szczególnie przystojny – podkreśliła. Wypowiedź wywołała medialną burzę. Do sprawy odniósł się m.in. Artur Barciś, który nie należy do wysokich.. „No i wyszło na to, że ze swoim 167 cm wzrostem nie jestem przystojny! Załamałem się” – napisał Barciś na Facebooku, dołączając do tego swoje zdjęcie.

Agnieszka Woźniak-Starak komentuje wypowiedź Anny Wendzikowskiej

Wspomniany odcinek „Dzień Dobry TVN” prowadziła Agnieszka Woźniak-Starak. Już podczas wywodu Anny Wendzikowskiej, dziennikarka nie ukrywała, że się z nią nie zgadza. Teraz w wywiadzie dla Plotka Celebrytka odniosła się wypowiedzi swojej koleżanki po fachu. – Zareagowałam, bo ja tak nie uważam. Myślę, że wzrost nie ma tutaj nic do rzeczy – powiedziała.

W dalszej części wypowiedzi gwiazda wspomniała o swoim zmarłym mężu. – Oczywiście, że byłam wyższa od mojego Piotrka, jak założyłam szpilki, i to nie miało dla mnie kompletnie żadnego znaczenia – dodała.

