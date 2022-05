Joanna Opozda pokazuje brzuch po ciąży i zdradza ile przytyła

Joanna Opozda powoli wraca do siebie po burzliwym rozstaniu z Antonim Królikowskim. Na większości nowych zdjęć celebrytka jest uśmiechnięta i zadowolona z życia. Zdaje się też nie zwracać uwagi na medialne doniesienia o kłopotach w życiu byłego partnera i ojca jej dziecka. Po tym, jak Antoni Królikowski postanowił zrezygnować z show-biznesu po kontrowersyjnym pomyśle organizacji walki sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, wyjawił też do tej pory tajne informacje o stanie swojego zdrowia i wyznał, że od lat choruje na stwardnienie rozsiane.

Kiedy Antoni Królikowski wycofał się z show-biznesu, Joanna Opozda wręcz przeciwnie. Mama małego Vincenta stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu pojawia się wiele postów sponsorowanych, co często spotyka się z krytyką internautów, ale celebrytka wydaje się na to nie zważać. Joanna zachęca też fanów do aktywności, zadaje pytania i zdradza wiele szczegółów ze swojego życia osobistego.

Joanna Opozda pokazuje brzuch po ciąży

Tak było również tym razem. Na swoim ostatnim InstaStory Opozda pochwaliła się, że wybrała się na zabieg, poprawiający wygląd brzucha. Joanna opublikowała też zdjęcie z podniesioną koszulką, na którym prezentuje swoje ciało trzy miesiące po porodzie.

Jak się okazało, wielu internautów pytało gwiazdę, ile przytyła podczas ciąży. Aktorka zdradziła, że 18 kilogramów. „Pytacie, ile przytyłam w ciąży. 18 kg. Całkiem sporo. Od przyszłego tygodnia chcę zacząć ćwiczyć. Polecacie coś?” – zapytała. „Oczywiście chodzi mi o jakieś ćwiczenia w domu” – dodała.

