Britney Spears straciła ciążę. Wydała dramatyczne oświadczenie

Britney Spears w listopadzie ubiegłego roku po 13 latach uwolniła się spod kurateli ojca. Od lutego 2008 roku to Jamie Spears podejmował wszelkie decyzje dotyczące zdrowia, życia prywatnego, pracy i pieniędzy wokalistki. Do 2019 roku piosenkarka była mu posłuszna, bo ojciec miał jej grozić, że w przeciwnym wypadku straci kontakt ze swoimi dziećmi.

Gwiazda zaczęła samodzielne życie i czerpała z niego pełnymi garściami. Wokalistka od dawna podkreślała, że chciałaby powiększyć rodzinę, post z tym marzeniem opublikowała już dwa dni po wyroku sądu, który przywracał jej wolność. Chwilę później przekazała, że spodziewa się dziecka.

W oświadczeniu na Instagramie nie kryła zdziwienia. „Straciłam tak dużo na wadze podczas wycieczki na Maui, tylko po to, żeby znowu przytyć. Pomyślałam: Jezu, co się stało z moim brzuchem?. Mój mąż powiedział: Jesteś w ciąży spożywczej, głuptasie. Więc zrobiłam test ciążowy, no i cóż. Spodziewam się dziecka” – czytamy pod zdjęciem filiżanki kawy i kwiatów.

Britney Spears straciła ciążę

Teraz wokalistka przekazała, że na wczesnym etapie straciła swoją wymarzoną ciążę. Wydała oświadczenie na Instagramie. „Z największym smutkiem ogłaszamy, że straciliśmy nasze cudowne dziecko na wczesnym etapie ciąży. To druzgocący czas dla każdego rodzica. Może powinniśmy byli zaczekać z ogłoszeniem, aż będzie bardziej zaawansowana, jednak byliśmy zbyt podekscytowani, by podzielić się dobrymi wieściami” – napisała Britney Spears. Gwiazda poprosiła też o uszanowanie prywatności. „Nasza miłość jest nadal silna, wciąż będziemy próbować powiększyć naszą piękną rodzinę. Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie. Uprzejmie prosimy o prywatność w tym trudnym czasie” – dodała celebrytka.

Britney Spears jest już matką dwójki dzieci. Gwiazda ma dwóch synów 17-letniego Seana Prestona oraz 16-letniego Jaydena. Obaj są owocem związku z Kevinem Federlinem. Spears była jego żoną przez trzy lata od 2004 roku. Od 2016 roku wokalistka jest związana z Samem Asgharim pochodzącym z Iranu, z którym obecnie spodziewa się dziecka. Para zaręczyła się w 2021 roku.

