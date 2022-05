Empik zerwał współpracę z Żurnalistą. Wycofano jego nominację w plebiscycie Best Audio Empik Go

Żurnalista to dziennikarz, który zdobył ogromną popularność dzięki wywiadom, przeprowadzanym z największymi polskimi gwiazdami. Od początku jego działalności, nie ujawniał swoich danych, nie pokazywał też swojej twarzy. Jakiś czas temu pojawiły się opinie, że mężczyzna wybrał taką drogę, aby uniknąć odpowiedzialności. Media dotarły do informacji, z których wynika, że Żurnalista ma setki tysięcy złotych długów. Miał między innymi nie wypłacać wynagrodzenia swoim byłym pracownikom czy zniknąć po pobraniu środków od reklamodawców. Według Pudelka, Żurnalista ma też problemy m.in. z Pocztą Polską, która domaga się od niego ponad 200 tys. złotych.

Żurnalista wydał nawet oświadczenie, w którym opisał swoją trudną życiową sytuację. Wyznał, że miał wówczas 24 lata, zmarł jego dziadek, rozstał się z partnerką i chorował na depresję. „Mam 30 lat i jestem gotowy” – napisał. „Tylko proszę o czas. Od zawsze chciałem to naprawić i naprawię. Ja znałem te tajemnice zawsze. Dlatego idę na terapię i po to pracuję z prawnikami. Chcę pokazać, że da się wstać z każdego położenia” – zaznaczył. Wówczas mężczyzna miał mieć już długi na blisko pół miliona złotych.

Empik zrywa współpracę z Żurnalistą

Żurnalista prowadzi wyjątkowo popularny podcast, który został doceniony w konkursie Best Audio Empik Go. Co ciekawe, mimo kontrowersji, dalej emitowane są kolejne odcinki. Sprawę nominacji do plebiscytu nagłośnił serwis Spider's Web. Teraz sieć zdecydowała się na zerwanie współpracy z Żurnalistą. Do informacji dotarł Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski. Najpierw jednak wyjaśniono dlaczego mężczyzna został nominowany. „Według metodologii przyjętej w plebiscycie (liczba odsłuchów, oceny aplikacji na dzień 31.03.2022), a także z regulaminem konkursu podcast »Rozmowy bez kompromisów« kwalifikował się do nominacji Nagród Best Audio Empik Go” – czytamy. „Biorąc jednak pod uwagę naruszenie zasad etyki przez autora, po państwa interwencji podjęliśmy decyzję o usunięciu podcastu »Rozmowy bez kompromisów« z konkursu. Zespół Empik Go” – dodano i podkreślono, że zerowano wszelkie relacje biznesowe z Żurnalistą.

