Kendall Jenner próbuje pokroić ogórka. Nagranie błyskawicznie stało się hitem sieci

Podziwiając wspaniałe życia gwiazd na Instagramie czy programach typu reality nie zastanawiamy się nad tym, czego mogą one nie potrafić, ze względu na to, w jaki sposób się wychowywały. Prawdziwy popis dała teraz Kendall Jenner, która w najnowszym odcinku „Kardashianów”, nadawanych na platformie Hulu, próbowała sama zrobić sobie posiłek. I chociaż wydawałoby się, że krojenie ogórka jest dość prostym zajęciem, a nawet przypominającym umiejętność posługiwania się nożem i widelcem, sprawiło jej to nie lada wyzwanie. Dziś cały świat mówi o tym, że modelka po prostu nie podołała zadaniu. W sieci pojawiają się komentarze, że krojenie warzywa sprawiło, że Kendall Jenner niemal przemieścił się bark. Inni piszą, że drżeli, gdy oglądali to w telewizji, ponieważ wyglądało to dość groźnie.

Modelka na szczęście nie przecięła sobie palców. Mimo obiekcji swojej mamy Kris Jenner, która próbowała uchronić ją przed wypadkiem i pewnie też przed kompromitacją na oczach milionów ludzi, Kendall nie chciała skorzystać z pomocy szefa kuchni i postanowiła sama zmierzyć się „z ogórkiem”. Zaznaczyła jednak, że nie jest w tym najlepsza i poprosiła, aby nie pokazywano jej „zdolności”. Było już jednak na to za późno i teraz wideo jest viralem na niemal każdej platformie społecznościowej – TikToku, Instagramie, Twitterze czy Facebooku.

Kardashianowie

Przez lata rodzina Kardashian-Jenner występowała w reality show o ich życiu, zatytułowanym „Z kamerą u Kardashianów”. Show zakończyło się w końcu, a zaradne kobiety postanowiły pójść w nieco inną stronę. Podpisały teraz kontrakt z platformą Hulu, gdzie od kwietnia 2022 roku nadawany jest ich nowy show „The Kardashians”.

