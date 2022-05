Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozwodzą się. „Do sądu wpłynął pozew rozwodowy”

Joanna Opozda i Antoni Królikowski powitali na świecie swojego pierwszego syna na początku lutego. Jednak jak później okazało – jeszcze przed narodzinami dziecka para zdążyła się rozstać. Powodem miała być niewierność aktora. Według medialnych doniesień miał się wdać w romans z tajemniczą prawniczką Izabelą. I chociaż żadne z celebrytów nie komentuje sprawy, to zdawkowe odpowiedzi na pytania od mediów, a także wymowne komentarze od dawna wskazywały na zakończenie związku Królikowskich. Para od dawna też publikuje osobne zdjęcia z synkiem. Joanna Opozda w swoich wpisach bardzo często nawiązuje też do siły kobiet i dziękuje im za wsparcie.

Antoni Królikowski ma się trochę gorzej. W czasie kiedy matka jego dziecka wróciła do medialnego życia i zaczęła pojawiać się na ściankach, aktor po serii kompromitacji zniknął z show-biznesu. Wcześniej w jednym z odcinków programu „Przez Atlantyk” wyznał, że choruje na stwardnienie rozsiane. Teraz osoba z produkcji show poinformowała, że aktor sam zdecydował, że chce to powiedzieć na wizji.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozwodzą się

Para cały czas nie skomentowała swojego rozstania, ale dla opinii publicznej jest ono faktem. Teraz „Super Express” donosi, że do sądu wpłynął pozew rozwodowy. „Super Express” twierdzi, że Antoni Królikowski i Joanna Opozda czekają na ustalenie pierwszej rozprawy. „Jak udało nam się ustalić, do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew rozwodowy. Para czeka na wyznaczenie pierwszego terminu. Niewykluczone, że wszystko może przeciągnąć się w czasie nawet o rok... Do tego czasu małżonkowie powinni ustalić kwestię opieki nad dzieckiem oraz sprawy majątkowe” – informuje tabloid. Para pobrała się na początku sierpnia 2021 roku.

Czytaj też:

Krystian Ochman – kim jest i jak zaczęła się jego przygoda z muzyką?