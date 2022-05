Justyna Steczkowska nagrała piosenkę z synem. „Nie w moim stylu, ale czego się nie robi z miłości do swoich dzieci”

Justyna Steczkowska pod koniec lutego wydała płytę „Szamanka”. Na krążku znalazło się wiele hitów, w tym m.in. piosenka nagrana z Beatą Kozidrak „Między nami”. To jednak nie jest ostatnie muzyczne słowo w tym roku wokalistki. Gwiazda po raz kolejny zaskoczyła wszystkich fanów i nagrała piosenkę ze swoją pociechą.

Syn Justyny Steczkowskiej Leon Myszkowski zajmuje się tworzeniem klubowej muzyki. Razem z swoim przyjacielem Michałem tworzy duet Mike & Laurent. DJ-e nagrali właśnie piosenkę ze znaną wokalistką. Imprezowa piosenka nosi tytuł „Now”, a Steczkowska na swoim Instagramie zapowiadała już trzy tygodnie. „Kochani mój syn razem ze swoim przyjacielem, z którym tworzą duet Mike & Laurent, zrobili dla mnie »klubowy« kawałek. Nie w moim stylu, ale czego się nie robi z miłości do swoich dzieci. Mam nadzieję, że będziecie się przy nim dobrze bawić latem. Singiel już gotowy. Premiera niebawem! Pomóżcie nam wybrać okładkę” – napisała wówczas diva polskiej sceny muzycznej.

Piosenka właśnie ujrzała światło dzienne, a nowym numerem Justyna Steczkowska zaskoczyła wszystkich swoich fanów. Utwór zgodnie z zapowiedzią jest mocno klubowy. 50-latka tym razem śpiewa po angielsku do bitu stworzonego przez młodych DJ-ów. Fani wydają się jednak zachwyceni. W komentarzach nie zabrakło słów uznania. „Nie słucham Justyny, ale gdyby wydała taki album z przyjemnością bym go kupił! Świetna odsłona, klubowe brzmienia super pasują do jej wokalu”; „Jestem pod wrażeniem, oby więcej takich rytmów”; „Pani Justynie to chyba każdy styl, gatunek muzyczny pasuje. Bardzo miło się tego słucha. Dobra robota” – czytamy pod utworem.

