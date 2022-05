„Gogglebox. Przed telewizorem”. Big Boy skrytykowany przez bliźniaczki. Co zrobił?

„Gogglebox. Przed telewizorem”, podobnie jak „Królowe życia” to jeden z najpopularniejszych programów stacji TTV. Reality show emitowane jest już od kilku lat i ma rzeszę wiernych fanów, podobnie, jak występujące w nim osoby.

Agnieszka Kuszewska i Ewa Rogalska dołączyły do programu „Gogglebox. Przed telewizorem” w 4. sezonie. Widzowie znali je jednak już wcześniej – były one uczestniczkami innego formatu TTV – „Pierwszy raz za granicą”. Dwie emanujące energią kobiety, szybko stały się ulubienicami fanów show.

„Gogglebox”. Big Boy zdenerwował bliźniaczki

Bliźniaczki w studio „Dzień dobry TVN” opowiedziały o początkach swojej kariery telewizyjnej, a konkretnie samego programu „Gogglebox. Przed telewizorem”. Decyzja o zgłoszeniu się do show była spontaniczna. Jeszcze zanim się w nim pojawiły, jak opowiadały, gorąco komentowały to, co się dzieje w programie. Z tym związana jest anegdota, którą opowiedziała Rogalska. Jak przyznała, w jednym z odcinków nie spodobało jej się zachowanie Big Boya.

– „Gogglebox” oglądałam wcześniej, jak jeszcze nie brałyśmy udziału i pamiętam, że jeden uczestnik mnie bardzo zdenerwował (...) Bardzo denerwował mnie Big Boy, jak jeszcze był w bardziej okrągłych kształtach, to komentował kobiety, które są grubsze. Pamiętam, że się zdenerwowałam, stałam przed telewizorem i do niego gadałam, a później nie minął miesiąc i dostałyśmy telefon – wyznała w rozmowie w „Dzień Dobry TVN”.

Czytaj też:

„Pierwsza miłość”. Michał Mikołajczak wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”? „Negocjacje są na ostatniej prostej”