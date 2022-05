Co w weekend warto obejrzeć w telewizji? Możecie spędzić cały dzień na kanapie

Mamy dla was rozpiskę filmów, które w ten weekend zobaczymy w telewizji. I nie są to byle jakie produkcje. W sobotę powinniśmy zwrócić uwagę na „Judy” - film biograficzny o Judy Garland, który przyniósł Renee Zellweger Oscara za najlepszą rolę pierwszozplanową w 2020 roku. Dla dzieciaków i w ramach „kina familijnego”, tego samego dnia Polsat proponuje „Madagaskar 2”. A na TVN w sobotę rozpocznie się trylogia Christophera Nolana „Batman: Początek”, której drugą część zobaczymy już następnego dnia. W „Mrocznym Rycerzu” z niezapomnianą rolą Heatha Ledgera, zobaczymy też takie gwiazdy jak Christian Bale, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Michael Caine czy Gary Oldman. W weekend obejrzeć będziemy też mogli w telewizji m.in. „Lion. Droga do domu” czy klasyk - „Pan i pani Smith”. Zobaczcie pełną rozpiskę!

„Judy” – sobota 21:35 TVP 1



Zima 1968 roku. Ciesząca się ogromną popularnością Judy Garland przybywa do Londynu na serię koncertów.



„Tully” – sobota 23:40 TVP 1



Matka trójki dzieci, za namową brata, decyduje się zatrudnić nianię. Opiekunka całkowicie odmienia życie rodziny.



„Riwiera dla dwojga” – sobota 23:30 TVP 2



By zapewnić sobie spokojną starość, rozwiedzeni ze sobą Kate i Richard postanawiają okraść właściciela funduszu emerytalnego, który sprzeniewierzył ich pieniądze.



„Madagaskar 2” – sobota 21:00 Polsat



Czwórka przyjaciół próbuje wrócić do Nowego Jorku. Gdy ich samolot ulega awarii i rozbija się na terenie Afryki, Alex poznaje swoich rodziców.



„Tron: Dziedzictwo” – sobota 23:00 Polsat



Sam Flynn zostaje wciągnięty do wirtualnego świata, stworzonego przed laty przez swojego zaginionego ojca. Odtąd musi walczyć o przetrwanie w cyfrowej rzeczywistości.



„Och, życie!” – sobota 21:30 TVN



Holly i Eric nie pałają do siebie sympatią, prowadząc całkowicie odmienny styl życia. Wszystko staje na głowie, gdy ich wspólni przyjaciele giną w wypadku, zostawiając im pod opieką roczną córkę.



„Batman: Początek” – sobota 23:50 TVN



Historia milionera Bruce'a Wayne'a, który przemienia się w Batmana – postrach przestępców Gotham City.



„Ponad wszystko” – niedziela 22:20 TVP1



Maddy, nastolatka cierpiąca na rzadką chorobę, od lat nie wychodzi z domu. Gdy zakochuje się w chłopaku z sąsiedztwa, gotowa jest zaryzykować wszystkim, aby mogli być razem.



„Kryptonim HHhH” – niedziela 21:00 TVP2



Ambitny oficer SS Reinhard Heydrich obejmuje stanowisko zastępcy protektora Czech i Moraw. Ruch oporu znajduje sposób na ukrócenie jego krwawych rządów.



„Lion. Droga do domu” – niedziela 23:10 TVP2



Pięcioletni chłopiec gubi się na ulicach Kalkuty. 25 lat później wyrusza na poszukiwanie utraconego domu i rodziny.



„Pan i pani Smith” - niedziela 22:05 Polsat



Para płatnych zabójców pracujących dla dwóch tajnych agencji wiedzie monotonne małżeńskie życie. Niespodziewanie dostają zlecenie na siebie nawzajem.



„Mroczny Rycerz” – niedziela 21:30 TVN



Batman, z pomocą porucznika Gordona oraz prokuratora Harveya Denta, występuje przeciwko przerażającemu i nieobliczalnemu Jokerowi, który chce pogrążyć Gotham City w chaosie.Czytaj też:

