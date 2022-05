„Nie martw się, kochanie” z mocnym zwiastunem. O czym będzie film?

We wrześniu 2021 roku mieliśmy okazje obejrzeć pierwszy teaser filmu „Don't Worry Darling”. Z przecieków medialnych już wtedy wynikało, że wytwórnia New Line traktuje projekt priorytetowo ze względu na świetny debiut Olivii Wilde w roli reżyserki w „Szkole Melanżu”. Scenariusz, podobnie, jak do pierwszego filmu twórczyni, stworzyła Katie Silberman, znana też z obrazów „Swatamy swoich szefów” czy „Jak romantycznie”.

Początkowo Florence Pugh partnerować miał na ekranie Shia LeBeouf, jednak po kontrowersjach, jakie wzbudziły oskarżenia FKA Twigs – jego byłej partnerki, został odsunięty od projektu. Zastąpił go Harry Styles, który po świetnym debiucie w „Dunkierce”, wspina się po kolejnych szczeblach swojej aktorskiej kariery.

„Don't Worry Darling” – o czym będzie film?

Alice (Florence Pugh) i Jack (Harry Styles) mają szczęście mieszkać w wyidealizowanej społeczności Victory, eksperymentalnym mieście, w którym ulokowani zostają mężczyźni pracujący dla ściśle tajnego Victory Project i ich rodziny. Optymizm społeczny lat 50., za którym opowiadał się ich dyrektor generalny, Frank (Pine) — w równym stopniu wizjoner korporacyjny i motywacyjny trener życia — zakotwicza każdy aspekt codziennego życia w zwartej pustynnej utopii.

Podczas gdy mężowie spędzają każdy dzień w siedzibie Victory Project, pracując nad „rozwojem postępowych materiałów”, ich żony — w tym elegancka partnerka Franka, Shelley (Gemma Chan) — mogą spędzać czas ciesząc się pięknem, luksusem i rozpustą ich społeczności. Życie jest idealne, a potrzeby każdego mieszkańca są zaspokajane przez firmę. Wszystko, o co proszą w zamian, to dyskrecja i niekwestionowane zaangażowanie w sprawy Victory.

Ale kiedy zaczynają pojawiać się pęknięcia w ich idyllicznym życiu, ukazujące przebłyski czegoś znacznie bardziej złowrogiego czającego się pod atrakcyjną fasadą, Alice nie może powstrzymać się od kwestionowania dokładnie tego, co robią w Victory i dlaczego. Ile Alice jest gotowa stracić, żeby ujawnić, co naprawdę dzieje się w tym raju?

„Nie martw się, kochanie” – kiedy premiera filmu?

Premiera filmu „Nie martw się, kochanie” (ang. „Don't Worry Darling”) zaplanowana jest na 23 września 2022 roku.

