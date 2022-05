Krzysztof Ibisz w pierwszym wywiadzie z nową żoną. „Byłem pierwszym pacjentem”

Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska pobrali się w 2021 roku. Kudzbalska jest trzecią żoną prezentera, widzom dała się poznać jako uczestniczka programu „Top Model”. Para trzymała w tajemnicy nie tylko swój związek, ale także wydarzenie, co udało im się niemal do samego końca. Zdjęcia z ceremonii obiegły media dopiero po fakcie. Wybranka gwiazdora jest jednak nie tylko byłą aspirującą modelką, ale także lekarzem. Para udzieliła pierwszego wspólnego wywiadu i chętnie nawiązywali do profesji Kudzbalskiej.

„Mówimy o tym, co nas połączyło, oprócz miłości, czyli o pasji do dobrego świadomego życia. Zapraszamy do lektury” – zachęcał Krzysztof Ibisz na Instagramie. Rozmowa ukazała się w magazynie „Energia życia”. Nowożeńcy zdradzili, że poznali się na początku pandemii koronawirusa, więc dużo czasu spędzali sam na sam. Para chodziła na spacery, a także wspólnie gotowali.

Joanna Ibisz na co dzień pracuje w Centrum Medycyny Zintegrowanej i podczas rozmowy wątek medyczny pojawiał się bardzo często. – Łączymy medycynę zachodnią, tzw. akademicką, z medycyną wschodu, czyli medycyną chińską – powiedziała. Proponujemy różne metody leczenia, które mogą pomóc i mieć dobry wpływ na pacjentów. Stosujemy też masaże, psychoterapię, pomagamy w obszarze dietetyki – dodała. Swoje zaufanie do żony i niekonwencjonalnej medycyny podkreślił prezenter. – Mam to szczęście, że Asia ma w tym doświadczenie i wie, jak można wtedy pomóc. I tak, korzystamy również z metod medycyny naturalnej – przyznał. Wyznał też, że był pierwszym pacjentem byłej uczestniczki Top Model. – Muszę dodać, że byłem pierwszym pacjentem akupunktury mojej żony. To świadczy, że bardzo ją kocham i ufam (śmiech) – podsumował.



