Hailey Bieber przeszła operację serca. Powodem mini udar

Hailey Bieber przez ostatnie tygodnie zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na długim nagraniu, które opublikowała w serwisie YouTube, ze szczegółami o nich opowiedziała. Sprawa okazał się na tyle poważna, że modelka musiała poddać się skomplikowanej operacji. W zeszłym miesiącu celebrytka przeszła mini udar, co skutkowało pilną hospitalizacją. Lekarze początkowo mieli problem z oceną sytuacji, ale po badaniach znaleźli przyczynę. – Po przeprowadzeniu badań okazało się, że mam PFO. W pięciostopniowej skali miałam najwyższy stopień – powiedziała na nagraniu modelka. Kiedy trafiła do szpitala w Palm Springs, okazało się, że powodem jest zakrzep, który spowodował u niej TIA, czyli przemijający atak niedokrwienny. W tej sytuacji niezbędna była pilna operacja. – Operacja przebiegła bardzo sprawnie... Rokowania są dobre, szybko wracam do zdrowia. Tak się cieszę, że lekarze dowiedzieli się, co mi dolegało. Czuję ulgę, że będę mogła dalej żyć i jak najszybciej zapomnieć o tej przerażającej sytuacji – słyszymy z ust Hailey Bieber.

W nagraniu nie brakuje też zdjęć ze szpitala oraz wyników badań. W tej trudnej sytuacji Hailey wspierał ją jej mąż Justin Bieber. Podczas jednego z koncertów dość tajemniczo nawiązał do stanu swojej wybranki. – Zapewne wiecie, co dzieje się z moją żoną... Ale ma się dobrze, jest silna. To było przerażające doświadczenie, ale Bóg ma ją w opiece i to jest teraz najważniejsze – powiedział muzyk.

Czytaj też:

„The Crown” poszukuje aktorki do roli Kate Middleton