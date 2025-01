Na TV Republikę padł blady strach? „Wolność słowa zagrożona”

Jak mówił prowadzący program, działania przedstawicieli rządu zbiegają się z „historycznym wyczynem w stacji”. Chodzi o wyższy udział w rynku telewizyjnym niż „ich główny konkurent”, TVN24.

Zgodnie z narracją autora materiału, stacja miała zostać wzięta na celownik ze względu na „trudne pytanie” wobec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej prezesa, Jerzego Owsiaka. – Nasza stacja postawiła pytanie, ile pieniędzy od spółek skarbu państwa otrzymał Jerzy Owsiak na pomoc powodzianom i jak je wydał – pada w serwisie Republiki.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Jerzy Owsiak poinformował, że otrzymuje groźby. „Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło” – napisał szef WOŚP na Facebooku. Mężczyzna podejrzany o wystosowanie gróźb został już zatrzymany. 71-latek przyznał się do popełnionego czynu.

„Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa”

Materiał Republiki wyemitowano w odpowiedzi na słowa Krzysztofa Gawkowskiego, który na antenie TVN24 powiedział, że jest dumny z tego, jak zachował się Jerzy Owsiak. Stwierdził również, że „powinniśmy mówić o cofnięciu koncesji” Telewizji Republice, bowiem mężczyzna, który groził szefowi WOŚP miał inspirować się przekazem właśnie tej stacji.

– To pokazuje, że nie ma żadnej tolerancji dla hejtu, żadnej tolerancji dla ludzi, którzy to robią, ale i konsekwencje powinny być mocne, a na pewno w przypadku Telewizji Republika, bo takie zachowania wprost wskazują, że powinniśmy mówić o cofnięciu koncesji – ocenił Krzysztof Gawkowski w programie „Jeden na jeden”. – Osoba, która szczuła i wygłaszała groźby w stosunku do Jurka Owsiaka powiedziała, że była zainspirowana tym, co usłyszała w Telewizji Republika – dodał minister cyfryzacji.

– Nasza niezależność od politycznych nacisków boli wielu – mówi autor materiału wyemitowanego w serwisie Republiki dodając, że „niemal każdego dnia mierzą się z atakami na stację”. – Dziękujemy za zaufanie i prosimy o cierpliwość. Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa – pada na końcu materiału.

