Die Antwoord oskarżeni o znęcanie się i molestowanie adoptowanego syna

Die Antwoord słynie z ekstrawertycznych pomysłów i projektów. Znani z utworu „I Fink u Freeky” szybko zdobyli popularność, a niepokojący teledysk szybko stał się popularny na całym świecie. Teraz głos zabrał adoptowany syn muzyków Ninji i Yolandi Visser, który wystąpił we wspomnianym teledysku. Udzielił obszernego wywiadu, w którym opowiedział o swoim dzieciństwie. Według niego przybrani rodzice wybrali go ze względu na rzadką chorobę skóry. 20-letni Tokkie Du Preez cierpi na hipohidrotyczną dysplazją ektodermalną. – Chcieli mnie adoptować, by zdobyć większą sławę. Wmówili mi, że jestem diabłem – stwierdził. Duet adoptował także jego siostrę

W obszernym wywiadzie chłopak nie szczędził szczegółów. – Kazali mi więcej przeklinać i sprawili, że uwierzyłem, iż mogę palić ludzi w piekle i że jestem królem piekła. Powiedzieli mi, że mogę sprowadzić ciemność na świat – powiedział. Dodał też, że zarówno jemu, jak i adoptowanej siostrze artyści często kazali przebywać bez ubrań. Do kontrowersyjnej sytuacji doszło także podczas jednej z imprez. Wówczas zupełnie pijana Yolandi wezwała go do pokoju, gdzie miała leżeć z rozłożonymi nogami i nago. Potem wymiotowała, a na wszystko kazała patrzeć 13-letniemu przybranemu synowi. – Najgorsze było obserwowanie mojej adopcyjnej matki nagiej, pijanej w pokoju. Chciała, żebym był z nią, kiedy jest w takim stanie, to było bardzo niepokojące – powiedział. Pod opieką pary dalej znajduje się młodsza siostra Tokkie'go du Preeza. Nastolatka mieszka z inną rodziną, ale jak podkreślił chłopak, chciałaby się odciąć od zespołu Die Antwoord.

Die Antwoord to południowoafrykańska alternatywna grupa hip-hopowa. Zespół został założony w 2008 roku. Ich największe przeboje to: „Pitbull Terrier” czy „Ugly Boy”.

